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老人悲歌！ 送不出去的餐…讓外賣小哥淚流滿面

中國新聞組／北京22日電
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）
送賣員馬煜淞聯繫開鎖人員，打開老人家的鐵門。（視頻截圖）

送外賣、代買商品…街上奔馳的外賣小哥已經是中國人生活中密不可分的存在，尤其是在疫情期間，民眾更是依賴外賣小哥的傳達物品。昆明一位老人張愛華家的客廳裡，堆積著上百個外賣飯盒，已經習於「繞過來」送餐的外賣員陳航熟捻的打開張愛華家門。不知何時開始，外賣就成了「遠程贍養」的不二選擇，接過主人家的委託送餐，也藉由外賣員幫確認一下，「老人活得怎麼樣」。

自媒體「金融八卦女」報導，昆明這個荒無人煙的小區住戶很少，外送員陳航第一次到這裡時，就被這個瘸腿的老人叫罵「都餓一周了，來了鑰匙也沒帶，故意折磨我啊？」原來，老人把陳航誤以為是她的小兒子來了。

張愛華告訴陳航，她的小兒子原本每周都會來兩次，給她洗澡和做好兩天的飯菜，沒吃完的放冰箱裡。但那幾天，她兒子都沒過來了。小兒子說現在到處在傳新冠肺炎沒法出門，讓老人省一點把冰箱裡的飯菜多勻幾天來吃。但她老了耳背，根本聽不到電話裡兒子在說什麼。

食物吃光以後，她自己也沒法下樓。實在餓得不行的時候，就拿櫃子裡的老茶葉，用水泡開以後，一把一把地嚼著茶葉。

張愛華的兩個兒子分工點外賣，一人負責一周。原本每天給她送兩份外賣，兩個月後，她的兒子發現，一次點上三、四天的量可以節省配送費。冰箱壞掉的張愛華家裡，堆起越來越多發臭、腐爛的外賣。

張愛華感冒發燒的時候，小兒子就用外賣給她買盒布洛芬和頭孢拉定膠囊；長褥瘡想要去醫院看看時，小兒子用外賣送藥買了一支消炎藥膏。每個月，小兒子會過來一次，給她擦身洗澡，把那些飯盒一起扔掉，就算搞過了衛生。

報導指出，一千多公里外，廣州海珠區建基路的一處老舊民居外，外賣騎手馬煜淞怎麼拍門也無人應答。外賣是屋主的兒女點的。他們電話聯繫不上老人，住得又太遠，便想通過外賣小哥看看家中老人是否安好。

透過防盜窗的窗縫，馬煜淞隱約看到有人倒在浴室。報警後，消防員很快趕來，老人已經不幸離世。馬煜淞當場就哭了，他忍不住假設「如果我早來一步，一切是不是會不一樣？」

中國人口老齡化增速位居世界第一，越來越多年輕人在盤算過經濟負擔後，讓外賣擔起了「遠程贍養」，「老人外賣」，不過是養老困境裡，最為極端的一面。

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