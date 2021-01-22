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沒醫好病就行凶？ 湖南村醫9歲兒 慘被患者捅50多刀

中國新聞組／北京22日電
周少志的兒子正在醫院搶救。（取材自新京報╱受訪者供圖）
周少志的兒子正在醫院搶救。（取材自新京報╱受訪者供圖）

湖南婁底村醫周少志9歲的兒子在給其送早餐的路上，被捅刺50多刀，目前正在搶救中，尚未脫離生命危險。周少志表示，嫌疑人康某是他的一名患者，幾個月前曾因喉嚨不適到其工作的村衛生室就醫，雙方無醫患糾紛。當地警方稱，康某已被警方控制。

新京報報導，周少志表示，康某今年30多歲，在村內開設一家修理摩托車的店鋪。店舖的位置與自己在村內租住的房子很近。

周少志表示，目前尚不清楚兇手行凶的動機，自己及家人與康某也無任何糾紛和仇怨。

事發地嘉謨村的一位村民表示，事發後，有村民稱，曾聽到康某對人表示，因為自己患有慢性咽喉炎，找村醫周少志看病沒有治好，打算進行報復。

據報導，周少志說，幾個月前，康某曾到村衛生室看病，「他自述喉嚨不舒服，患有慢性咽喉炎。我經過診斷後，發現他的症狀是扁桃體發膿，當天給他開藥後，他便離開了。」

周少志表示，之後康某並未反映自己的病情沒有治癒，也沒有所謂的醫患糾紛。

周少志和當地村民均稱，事發當天康某就被警方控制。

報導說，周少志17日發布求助信息，信息顯示，「我兒子朱某涵9歲多，2021年1月17日早上8點多，在給我們送早餐途中，慘遭兇手康某用刀連刺50多刀。五臟六腑全部中刀，頭部、腳部全部被砍傷，現在在婁底市中心醫院手術室開胸搶救。」

為搶救小孩的生命，其家人在籌款平台上發起人民幣50萬元（約7 .7萬美元）的籌款，目前已經籌集33萬餘元。

周少志21日表示，其子仍在婁底市中心醫院的ICU搶救，尚未脫離危險。

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