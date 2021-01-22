核酸「陰性」才准返鄉 深圳醫院外待檢人龍繞了3圈

為了做核酸檢測，深圳某家醫院外排起長長隊伍。(取材自深圳晶報)

衛健委20日公布核酸檢測 成為了眾多省外務工人員春節返鄉的必備條件後，各地醫院湧現做檢測的需求，有醫院掛號預約網站系統被擠爆崩潰，民眾現場排隊在醫院外繞了三圈人龍反而形成另類群聚。網友創意改寫詩句：「小時候，鄉愁是一枚小小的郵票；長大後，鄉愁是一份核酸檢測報告」。

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進入2021年後，河北、吉林、黑龍江、北京 、上海都出現本土病例，官方對疫情防控要求更嚴。衛健委20日出台防控政策，要求返鄉人員需持7天內有效核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天進行一次核酸檢測。

深圳晶報報導，深圳不少醫院的核酸檢測點今天排起長龍，醫院一二三樓的掛號窗口都被做核酸檢測的市民排滿了，甚至有醫院的預約號已經排到了週末。現場畫面顯示醫院大樓外排了三圈的L型隊伍，目測有數百人。

21日上午11點半，準備回安徽過年的鄧女士終於做完了核酸檢測。有市民稱，平日市婦幼醫院只有3、4人做核酸檢測，「今天就人滿為患了」、「沒排個1至2小時根本排不到」。

醫院負責人指出，核酸檢測報告出具時間可能比原來的4小時長。

為了滿足民眾需求，並減少人群排隊聚集引發的風險，各家醫院也都加派人手提供核酸檢測服務。

廣東東莞市東部中心醫院除了將發熱門診隔離成單間進行採樣外，還開闢停車場作為核酸檢測點，登記、收費、採樣等各流程，也從原本的1個服務點增至2個，並增派20多名醫護人員到現場維護秩序。

廣東省第二人民醫院門診部護士長劉玲指出，為減少在醫院等候的時間，醫院的核酸檢測門診可提前7天在微信 公眾號預約，在手機上自助掛號、開單和繳費。6-8小時內出結果。只是「目前每天最多只能檢測1200例，基本上一放出號就搶沒了」，未來醫院將會增加檢測量。

據了解，中山大學附屬第一醫院平均每天核酸檢測量約1200例，最大檢測量為2400例，全部檢測當天出報告，從收到標本到出報告平均約需2.5小時。

在寧夏靈武，隨著學生寒假和春節假期的臨近，該市核酸檢測人數近日明顯上升。內蒙古阿拉善也回報在外地求學的大學生和即將放假返鄉的農民工測檢需求明顯增多。