別人的學校! 東北財大包機送學生回家

東北財大學生搭乘學校的包機返鄉，她們高興的拿著「平安回家」的牌子。(視頻截圖)

大連的東北財經大學寒假21日正式開始，為了減少群聚移動帶來防疫困擾，上萬名學生分四批離校。校方為學生提供了太原、蘭州包機，並開通大連至瀋陽高鐵專列。讓學生前往瀋陽的學生從學校乘坐送站專車直接到達大連站，通過綠色通道快速檢票上車。比對部分封城 地區學校學生返鄉困難，東北財大贏得網友讚賞。

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澎湃新聞報導，因為這個季節裡往前太原、蘭州機票特別難訂，為解決學生的需求，校方20日至21日安排3架包機分別飛往太原或蘭州，護送345名學子回家。

消息一出，網友們紛紛評論「別人家的學校」、「沒有對比就沒有傷害」、「這很符合學校名氣質」。話題也登上微博熱搜，有高達5684.2萬次閱讀和1.3萬次討論，有網友高喊「媽媽我要考東財」。

為確保學生旅途安全，在大連機場 、航空公司和學校共同努力下，學子通過專用入口，在機場的大學生返鄉專用櫃檯辦理值機行李托運手續，並在大學生專用臨時休息區候機。

除了包機，20日首趟發往瀋陽的高校學子返鄉專列發車，上頭滿載516名東財學子。

校方指出，在大連市支持下，鐵路高校攜手，大連站為東財學子開通大連至瀋陽高鐵專列，成為今年大連發出的首趟高校學子返鄉專列。前往瀋陽的學生從學校乘坐送站專車直接到達大連站，通過綠色通道快速檢票上車，減少了不必要的等待時間和人員流動風險。

為何專門為前往瀋陽的學生開設專列？校方表示，一方面是因為前往瀋陽的學生較多，另一方面是考慮當前大連市和瀋陽市的疫情 防控形勢和要求，所以學校聯繫各方開通大連到瀋陽的專列。

據了解，21日至23日，學校還將護送9525名學生離校，每天按照學生購票情況，安排充足的車輛和教職工志願者前往機場、火車站、碼頭、汽車站等地進行送站服務，同時，為每位同學安排2名教師作為聯絡人與同學全程保持聯繫，幫助解決返家旅程中可能遇到的困難，確保每一名離校的同學都能順利到家團圓。