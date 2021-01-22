周邊遊、預製菜 就地過年新商機

春節將至，新冠肺炎疫情升溫，中國各地防控壓力升級，多地密集發出緊急通告，倡議民眾「就地過年」。圖為山西晉中市榆次區人行天橋的標語。（中新社）

受到新冠肺炎疫情 影響，各地倡導「就地過年」，今年許多生活在大城市的人可能會選擇「不遠行、家裡蹲」的方式就地過年。商業查詢平台天眼查21日發布的「年味」大數據報告顯示，春節檔、劇本殺、周邊遊、預製菜等成為牛年春節四大新熱門。

中新社報導，近期多地先後發出「春節期間非必要不返鄉」的倡議。多地鼓勵企業採取發放「留崗紅包」、安排休閒旅遊活動等方式「留人過年」。與此同時，不少商家們也瞄準了這一新情況，2021年春節可能會出現一些新的熱門活動和趨勢。

吃年夜飯是春節重要的習俗之一。不過，受疫情影響，今年部分地區餐飲企業的年夜飯訂餐量或有所下降。不過，另一種餐飲服務快速崛起，那就是「預製菜」。預製菜是經預加工而成的成品或半成品菜品，消費者在購買之後只需要經過簡單烹調甚至直接食用。

天眼查數據顯示，通過界定企業名稱或經營範圍包含「速凍、預製菜、預製食品、半成品食品、即食、淨菜」的企業發現，截至目前，中國共有超過6.9萬家相關企業。從地域分布來看，山東省的相關企業數量最多，占的13.71%。

紅星新聞報導，攜程21日發布報告稱，有8成用戶傾向本地出行。通過用戶搜索行為分析：當前，原地過年熱度上漲260%。在整體搜索量中，本地出行熱搜量佔比超40%。顯示當地及周邊小而美的景點成本地出行首選。

其中，成都西嶺雪山等搜索熱度有所上漲；四川峨眉山、成都青城山等本地熱度靠前；各地植物園 、動物園 、博物館、主題樂園的本地熱度均有漲幅。 與往年不同的是，在積極響應原地過年的倡議下，市民們也更關注本地紅色旅遊景點，包括延安棗園革命舊址、遵義會議會址等景點成為不少家庭親子出行的選擇。

另外，酒店度假也是一種原地過年的方式。攜程數據顯示，截止到目前，春節酒店訂單量中，高星酒店占比約為66.8%。

同時，今年還將舉辦「2021網上年貨節」，推動採辦年貨、趕大集等活動「上雲」、「在線」，引導電商企業開啟春節「不打烊」模式，推出更多定制化、智能化、綠色化、品質化商品和服務；引導餐飲等生活服務企業提供年夜飯、壽喜宴等餐飲配送服務。