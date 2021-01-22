疫情擴散! 上海出現6例本土確診 2醫院停門診

上海出現6名本土確診病例，一位仁濟醫院西院的醫護人員帶著行李前往一線工作值守。（中新社）

中國 的新型冠狀病毒疫情 出現向南北蔓延之勢。首都北京還在防疫大作戰之際，另一大城上海也沒能倖免。上海市衛健委通報，上海21日新增本地新冠病毒確診6例，全都在黃浦區。此外，黑龍江、吉林兩地昨天也增加總計66例本土病例，東北疫情未見緩和也不容小覷。

上海市衛健委主任鄔驚雷在21日表示，復旦大學附屬腫瘤醫院20日在對醫院外包後勤人員開展核酸例行檢測 中，發現一份10人混檢樣本結果可疑，21日凌晨一名56歲男子確診。同日，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院也在對醫院相關人員例行檢測中，檢出一名53歲男子確診，是前述病例同一小區的鄰居。

上海隨後對密切接觸者迅速展開核酸檢測，又發現另外4名確診者，新增6例都在黃浦區，已追蹤到密切接觸者74人，均已集中隔離觀察。據通報，涉及區域包括酒店、餐館、便利店和藥房。全上海市各大醫院的醫護人員從20日晚間起陸續接獲通知進行核酸檢測，截至21日已有1萬4411人完成，其中1萬971人檢測結果為陰性。

上海已將出現病例的黃浦區昭通路居民區列為中風險地區。黃浦區副區長左軼梅表示，該區域屬於老城區、普通平房，已讓居民入住賓館集中管理。主動篩查出兩個病例的醫院皆已經暫停門診服務，許多醫院附近商家也暫停營業。

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另外，上海21日還報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，三人均為中國籍，分別來自美國、瑞士及印度。截至21日24時，上海在院治療病例有94例。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，上海這次的病例如果不是主動篩查，有可能會更晚一點發現。張文宏表示，「快速反應、及時處置、精準檢測、動態清零」已是上海在疫情防控中長期養成的工作要求，他有信心上海這次「還會比病毒跑得更快」，有把握在未來幾周內就將疫情控制住。

另東北地區的疫情也未歇。據國家衛健委通報，21日新增本土病例94例中，黑龍江就占了47例，吉林也有19例，兩地的疫情仍未見緩和。至於此前疫情嚴重的河北省石家莊市，副市長孟祥紅表示，散發病例已呈逐漸減少趨勢，新發生病例主要來自於隔離點。

近一周，中國全國新增本土確診病例已達800多例。國家衛健委新聞發言人米鋒20日曾表示，防控任務依然艱巨繁重。隨著春節臨近，人員流動增多，疫情傳播風險將進一步加大。