京哈高鐵全線貫通 北京來往哈爾濱只要5小時

京哈高鐵全線貫通，將大大縮短北京到哈爾濱通車時間。（取材自微博）

中國 國家鐵路集團有限公司披露，北京 至哈爾濱高鐵北京至承德段（京哈高鐵京承段）將於2021年1月22日開通運營，京哈高鐵實現全線貫通，北京至瀋陽、哈爾濱最快2小時44分、4小時52分可達。

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新華社報導，京哈高鐵南起北京市朝陽區，向北途經北京市順義區、懷柔區、密雲區，河北省承德市，遼寧省朝陽市、阜新市、瀋陽市、鐵嶺市，吉林省四平市、長春市、松原市，終至黑龍江省哈爾濱市，全長1198公里，設計時速350公里。其中瀋陽至哈爾濱段已於2012年12月1日開通運營，瀋陽至承德段已於2018年12月29日開通運營。此次開通的北京至承德段長192公里，設北京朝陽、順義西、懷柔南、密雲、興隆縣西、安匠、承德南7座車站。

京哈高鐵京承段開通運營首日，鐵路部門將安排開行動車組列車11對，之後每日開行動車組列車12對，初期運營時速300公里，並將嚴格落實各項措施，認真做好常態化疫情 防控工作，為廣大旅客創造良好旅行環境。

京哈高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網京哈—京港澳通道的重要組成部分。京哈高鐵的全線通車，新增了一條東北地區進出關高鐵通道，將極大便利東北、華北地區人民群眾出行，進一步釋放進出關鐵路貨運能力，密切環渤海地區和東北老工業基地間的聯繫，對促進區域經濟社會發展，推動京津冀協同發展、東北振興戰略實施，具十分重要的意義。