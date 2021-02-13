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吃多動少…中國逾半成年人超重 總數逾5億人

中國新聞組／北京13日電
有專家分析，中國逾5億人超重或肥胖，能量攝入和能量支出不平衡是直接原因。（Getty Images）
有專家分析，中國逾5億人超重或肥胖，能量攝入和能量支出不平衡是直接原因。（Getty Images）

中國國家衛健委日前發布「中國居民營養與慢性病狀況報告」指出，中國成年居民超重率超過50%，其中有16.4%屬於肥胖；6至17歲和6歲以下人群的超重及肥胖率分別達到19%和10.4%。專家分析，中國逾5億人超重或肥胖，能量攝入和能量支出不平衡是直接原因。

綜合媒體報導，國務院新聞辦公室日前發布「中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）」顯示，18歲及以上居民男性和女性的平均體重分別為69.6千克和59千克，與2015年發布結果相比分別增加3.4千克和1.7千克。城鄉各年齡組居民超重肥胖率繼續上升，18歲及以上居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%。

在兒童和青少年部分，6至17歲兒童青少年超重率和肥胖率分別為11.1%和7.9%，6歲以下兒童超重率和肥胖率分別為6.8%和3.6%。

「能量攝入和能量支出的不平衡是導致個體超重肥胖的直接原因」，北京日報引述中國疾病預防控制中心營養學首席專家趙文華表示，超重肥胖的防控是一項系統工程，需要政府、社會、個人和家庭共同努力。

BBC報導指出，幾十年前，中國人還在擔心饑荒而無法飽腹，但改革開放後，中國經濟的快速增長導致民眾生活方式、飲食習慣和運動量發生了重大變化。以2002年為例，當時僅有29%的成年人超重，如今已超過一半的成年人目前超重或肥胖，估計總數超過5億人。

這份報告並稱，中國人「腰圍漸豐」原因包括民眾體育鍛鍊的減少，每周至少鍛鍊一次的成年人只有不到四分之一。人們對肉類需求的不斷增長和對水果消費的減少，也被認為是體重上升的原因。

中國多個部門2020年10月已聯合制定「兒童青少年肥胖防控實施方案」，致力「從小抓起」。一些地方政府和企業也主動出擊，例如山西省長治市在2020年10月把裸眼視力和體重考核結果納入中考成績，其中體重占了5分；互聯網租房公司「自如」也將體重列為員工晉升的重要指標。但這些措施也引發「歧視」的爭議。

這份報告還發現，中國慢性病患者基數也在不斷擴大。數據顯示，2019年，中國因慢性病導致的死亡占總死亡的88.5%，其中心腦血管病、癌症、慢性呼吸系統疾病死亡比例為80.7%。

另報告也顯示中國成人不僅長胖還長高了。18至44歲男性平均身高為169.7厘米，女性為158.0厘米。這與2015年的數字相比分別增加了1.2厘米和0.8厘米。

據報導，這份報告是國家衛健委組織多個部門於2015年至2019年間對居民的慢性病與營養進行監測編寫統計而成，覆蓋了中國6億人口，現場調查人數超過60萬。

一名女士在天津一所減肥醫院測量體重。（Getty Images）
一名女士在天津一所減肥醫院測量體重。（Getty Images）

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