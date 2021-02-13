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河川整治見效…長江水乾淨了 微笑江豚回來了

中國新聞組／北京13日電
有 「微笑天使」之稱的長江江豚。（取材自推動長江經濟帶發展網）
有 「微笑天使」之稱的長江江豚。（取材自推動長江經濟帶發展網）

以後想在中國看到瀕危「微笑江豚」不會太難了。國家發改委日前公布數據顯示，經過五年的整治與保護，長江經濟帶生態環境產生轉折性變化，一大批高汙染高耗能企業被關停取締加上全面實施的「十年禁漁」，已使生物多樣性退化趨勢初步得到遏制，江豚數量越來越多。

發改委日前舉行推動長江經濟帶發展五周年成效的專題新聞發布會，發改委基礎司司長羅國三在會上表示，過去長江沿江省市曾過度追求經濟快速增長，忽視環境容量有限性和生態承載脆弱性，導致生態環境嚴重透支。透過對長江生態環境的修復，長江流域優良斷面比例從2016年的82.3%提高到2020年11月的96.3%，2020年並已首次實現消除劣Ⅴ類水體。

沿江城市城鎮生活汙水垃圾處理能力也顯著提升。羅國三指出，城市和縣城生活垃圾日處理能力比2015年提高60.7%，沿江化工企業關改搬轉超過8000家，1361座非法碼頭徹底整改， 2441個違法違規項目已清理整治2417個，兩岸綠色生態廊道逐步形成，沿江城市濱水空間回歸群眾生活。

另長江經濟帶生態環境發生轉折性變化，長江「十年禁漁」的全面實施，使生物多樣性退化趨勢初步得到遏制，江豚數量越來越多。

長江江豚有「微笑天使」之稱，分布在長江中下游一帶，因濫捕亂撈、水質汙染等因素，族群數量銳減，2013年列入「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN）極危物種，以及「華盛頓公約」CITES附錄Ⅰ瀕危物種。據2018年7月農業農村部發布的資料，長江江豚已減少到僅剩約1012頭。

羅國三表示，下一步要繼續把保護修復長江生態環境擺在壓倒性位置，加快推動綠色低碳發展及產業鏈現代化，努力建設人與自然和諧共生的綠色發展示範帶。

天使 中國

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