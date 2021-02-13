重慶跑酷攝影師 4年跑遍大半個中國 拍片記錄精采故事

2016年12月，木村給雲南麗江程海小學的孩子們表演跑酷。木村喜歡在跑酷中接觸當地文化，了解當地民俗。（取材自南方都市報）

1992年出生、來自重慶的木村是一名跑酷玩家，也是一名跑酷攝影 師，在短短的四年裡，他跑遍大半個中國 ，記錄下許多中國跑酷運動的精采瞬間，生態作品並曾獲獎。如今的木村開始用鏡頭關注與跑酷有關的人和事，他已著手拍攝紀錄片，讓更多人知道中國的跑酷故事。

「我從來沒有覺得很累，因為這是我熱愛的運動」。南方都市報報導，戴著黑框眼鏡，低頭緊盯攝像機屏幕，雙手托著穩定器，跟著跑酷運動員從巷口跑到了巷尾，這是木村拍攝跑酷運動時的必備動作。別以為只是跟拍就好，運動員跑多少回，木村就要扛著十幾斤的拍攝裝備跟著跑多少回，同時還要時刻注意地面情況以防撞到路人，在他眼中，這是一種挑戰。

木村是於2013年還在念大學時接觸跑酷，就讀工程管理專業，卻透過跑酷又成為了一名跑酷攝影師，他形容「這是一種全新的生活」。在中國，職業跑酷攝影師特別少，他靠著身兼製片、導演 、拍攝、剪輯等多個角色，從2016年6月起只花了10個月就推出自己的跑酷影像片。

報導說，木村後來遇到兩位同樣來自重慶的跑酷夥伴，成了徒步穿梭川西地區的「三人組」。一路上，木村結識了許多有趣的人，也蒐集了不少的故事，於是他興起以中國不同的地理環境為背景拍攝跑酷影片的念頭，從川西到西藏，再到甘肅河西走廊一線，以及東南沿海。

過去四年，木村跑遍大半個中國，捕捉著熱力四射又不可預測的跑酷瞬間。木村跟著運動員們一起跑酷，一起拍攝；「跑酷是一種極為自由的表達方式，我感覺自己更積極地去探索身處的世界和生活了」。

2020年12月10日，木村趕到大涼山參加彝族少年友人李浩的婚禮。李浩2018年獲惠州全國跑酷大賽個人技巧賽冠軍，曾想離開大涼山闖蕩，但因被父母催婚而擱置。就像記錄李浩的故事一樣，木村說，他已著手拍攝紀錄片，要留住更多中國的跑酷故事。