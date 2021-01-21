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到哪兒都有疫情… 石家莊北漂女1年隔離7次

中國新聞組／北京21日電
古娟隔離期間的餐食。（取材自中新網）
古娟隔離期間的餐食。（取材自中新網）

最近「一位石家莊北漂的六次隔離生活」這個話題突然衝上微博熱搜。

新聞坊報導，自去年1月22日至今，話題的女主角古娟（化名）已先後因疫情隔離了六次，網友給她起了個外號「六次娟」。沒想到，前兩天古娟傳來了最新的消息，她接到通知，繼續隔離七天，現在隔離了人，但是沒有隔離工作。她感謝網友的關心和鼓勵，表示要改為「七次娟」了。

據報導，古娟去年1月從雲南旅行回來，因為新冠疫情爆發居家隔離；解除隔離後，因旅行團內有湖北乘客確診，作為密接者被救護車拉到定點醫院隔離；回到北京居家隔離了5天；5天後室友返回，再隔離14天；6月，北京新發地市場爆發疫情，因一位確診快遞員曾到過古娟單位，古娟隔離14天；今年元旦假期回石家莊過節，回京後因石家莊爆發疫情，隔離到1月17日……。

最新通知顯示，她還需要繼續隔離7天。

古娟說，去年第一次的隔離生活確實有點害怕，當時對新冠肺炎缺乏了解。「北京的生活節奏快，壓力大，居家隔離以後生活規律多了，可以看看書、練練廚藝，可以追想追沒有時間追的電視連續劇。」古娟說，不過後幾次的居家隔離，隔離的是人，沒有隔離的是單位的工作。

古娟說，希望以自己的親身經歷告訴大家，面對新冠疫情需要重視而不是恐慌。現在石家莊等地都進行了閉環管控，這是切斷病毒傳染路徑最有效的手段。

「大家一定要配合政府的通知要求，認真查看每日公布的確診病例行程軌跡印證自己的行程，做好核酸檢測，千萬不要隱瞞病情、隱瞞行程，這樣對自己、對家人、對社會都好。」古娟說，希望疫情早日過去，大家的工作與生活都能盡快恢復正常。

不少網民表示：「七次娟，辛苦啦！」

•有人怕感染 時速182km狂飆

另據人民網報導，河北衡水女子小康日前在高速上狂飆時速182公里，被交警攔下。經詢問，小康剛從天津談完生意返回河南。因擔心感染新冠病毒，她在河北高速路上不看邁速表狂飆。最終，小康被罰款人民幣1000元（約154.8美元）、記12分。

女子隔離期間採買的物資。（取材自中新網）
女子隔離期間採買的物資。（取材自中新網）

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