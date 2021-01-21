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吃住差？ 網揭旅美熊貓瘦骨嶙峋 中國動物園協會：年老又患皮膚病

中國新聞組／北京21日電
有網民爆料稱美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫瘦骨嶙峋。（取材自觀察者網）
有網民爆料稱美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫瘦骨嶙峋。（取材自觀察者網）

20日有網民爆料稱美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫瘦骨嶙峋，疑出現嚴重「刻板行為」，一直沿著圍欄來回地走，網民還稱其居住場館環境惡劣，沒有新鮮竹子吃。對此，中國動物園協會工作人員稱，丫丫已22歲屬於老年，且一直患皮膚病所以狀態不好。目前熊貓的竹子供應和居住場館沒有問題，會持續和孟菲斯動物園進行溝通。

觀察者網報導，在美國孟菲斯動物園官網可以看到，2003年，該動物園通過租賃協議迎來了雄性大熊貓「樂樂」和雌性大熊貓「丫丫」，2013年，該動物園又續約10年。在介紹頁面，孟菲斯動物園自豪地宣稱自己當時成為了全美三家擁有大熊貓的動物園之一。

在孟菲斯動物園官方臉書帳號上，樂樂的狀態看起來不錯，但它的伴侶丫丫近日卻引發了中國網民的擔憂。

20日有網民在社交網站上傳了孟菲斯動物園大熊貓丫丫的近照，其瘦骨嶙峋的樣子令人十分心疼。網民還稱，丫丫居住場館環境惡劣，沒有新鮮竹子吃。

視頻中，丫丫一直沿著圍欄來回地走，疑似出現「刻板行為」，即一種隨意的、反复的、無意義的（常為節律性）運動，表現為搖擺軀體、搖擺頭顱等。

動物出現刻板行為的主要原因是動物園不能提供充足豐容措施，比如環境豐容、食物豐容、感官豐容、氣味豐容等。

不少網民感到視頻後很是著急，心疼大熊貓的同時希望其能「告老還鄉」。

而在19日，孟菲斯動物園還在官方臉書曬出其工作人員種植竹子供樂樂和丫丫食用的圖片。

對此，中國動物園協會工作人員回應@沸點視頻稱，熊貓丫丫已22歲，屬於老年個體，且其一直患有皮膚病，「牠的皮膚病不是一天兩天了」，所以狀態不好。

該工作人員還稱，經了解，孟菲斯動物園的竹子沒有問題，量也足夠。關於居住環境，孟菲斯動物園的反饋是沒有問題，中國動物園協會將持續和孟菲斯動物園進行溝通。

網民爆料稱美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫，居住環境惡劣，看上去像生病了。（...
網民爆料稱美國田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫，居住環境惡劣，看上去像生病了。（取材自觀察者網）

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