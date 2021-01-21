營銷活動辦講座免費送雞蛋 吉林毒王1傳190

吉林超級傳播者的傳播鏈還在持續加長。圖為吉林通化市啟動全員核酸檢測。（新華社）

吉林省日前在疫情 防控新聞發布會上通報，有大批確診者為同一輸入病例林姓男子傳播，他曾舉辦4場針對中老年人的營銷活動。不少患者之所以去聽林男的「講座」，其實是為了免費領取雞蛋 。截至20日上午9時，吉林省本次輸入性疫情累計發現新冠病毒感染者190宗，其中確診病例133宗，無症狀感染者57宗。

澎湃新聞報導，近日，吉林疫情現一傳百「超級傳播」事件，防控形勢驟緊。事緣黑龍江籍個體營銷者林男，在6日至11日多次往返於黑、吉兩省，曾在公主嶺市、通化市以集中培訓形式開展4次針對中老年人的營銷推廣活動──公主嶺市1場，參與者38人；通化市3場，參與者107人，共計145人。截至18日下午1時，這些參與者中已有82人確診，感染人數還有進一步增加的可能性。

據報導，衛健委表示，此次黑龍江望奎縣共輸入吉林省無症狀感染者9例，其中8人只引起3位家庭成員感染，而林男一人即引發上百人感染，就是因為「聚集」二字。

養生館通過「街頭送禮登記電話─建微信 群─參加活動贈雞蛋─一人帶多人贈品可升級」的流程，召集大量中老年人前去「聽課」，以此方式推銷商品。許多老人為了這些免費雞蛋，不慎中招。

活動當天，老人從通化市源升品質生活坊一樓門市進入，來到二樓一個面積約45平方米的教室。每場活動都有三、四十名老人長時間擠在這樣一個密閉空間，導致多數人被感染。

至於確診大爺大媽病情如何？衛健委表示，吉林省在過去的抗疫中已經形成了一套完整的救治方案。省市縣各級已經組建了66個醫療救治專家組進行綜合診療。目前患者主要集中在長春市和通化市，衛健部門已派出頂尖的專家團隊，舉全省之力救治患者。

雖然吉林省主動與黑龍江省展開協查，迅速找出林男，但聚集性活動已經開展。吉林省迅速出擊，及時將重點涉疫人員隔離管控，有效遏制了疫情進一步擴散。「如果發現再晚些，後果不堪設想。目前出現的病例均為集中隔離期間主動篩查發現，所以公眾不必恐慌。」衛健委說。