1歲失聰8歲學說話 她大學畢業後當主播「靠說話吃飯」

主播主蕾歐娜，1歲失聰8歲力才學說話。（取材自紫牛新聞）

90後上海姑娘蕾歐娜因為發高燒，不到一歲就失聰，到了8歲才學會說話；立志當演員的她，大學畢業後當過「橫漂」，現在是一名靠說話吃飯的網路主播

紫牛新聞報導，「在我剛斷奶的時候發了一次高燒，從那之後耳朵就聽不到聲音了。」蕾歐娜表示，雖然如此，父母仍不願意認命，更不想讓她就此認命；起初，父母將她送讀普通幼兒園，但因為她聽不見也不會說話，被同學孤立。

報導指出，之後，蕾歐娜被送特殊幼兒園，並為她戴上助聽器。為了學說話付出極大的努力，她先學會看別人的口型分辨講話內容，再一隻手按著自己的脖子，一隻手按著媽媽的脖子，感受發音時聲帶震顫的程度，來確定自己如何用聲帶發音。

「我學會的第一句話就是『爸爸媽媽，我喜歡你們』。」蕾歐娜說，當時她已經8歲了，但是長句子還是說不了，但是她沒有氣餒。到了16歲，蕾歐娜能來一段比較長的自我介紹。

「我叫蕾歐娜，永遠18歲，歡迎大家來到我的直播間！」2017年她當上網路主播；直播時，雖然有些音節的發音不標準，但她能流利地表達自己的想法，幾乎沒有結巴。她還能和粉絲互動，為了讓直播更有趣，也表演手語歌曲。蕾歐娜還特意去學舞蹈，先把舞蹈拆分為單個動作，再一遍一遍地數拍子看視頻，默背下所有動作。

她說，「蕾歐娜」寓意曙光女神，是熱門競技網遊中的一個英雄角色，角色配音為「在太陽的光芒中，世界為人所見」。直播ID名稱是她朋友幫忙取的，覺得和她積極樂觀的心態很相似。