遇到沙塵暴、山體滑坡 3年騎單車8萬公里 江蘇男九死一生後說…

胡豪騎行途中，會把美好的風景記錄下來。（取材自紫牛新聞）

江蘇男子胡豪在30歲生日那天，放下年收入人民幣 40萬元（約6萬美元）的事業，一人一單車開始出發。在885天的時間裡，他花了60多萬元。他說，三年的遠行，8萬公里的路程，讓他撕碎以前的一切，找到新的自己，「雖然一路花了很多錢，經歷九死一生，但是我覺得值得！」

胡豪在冰天雪地裡騎行。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，胡豪是宿遷市宿城區人。因為家窮，初中畢業後就到蘇南打工，有了一定積蓄後，胡豪自學讀了中專，畢業後到蘇州一家醫院的藥房工作。2014年開始，喜愛健身 的他開起健身房。

2018年5月20日是胡豪30歲的生日，他決定放下手中的健身房，計畫花3年時間騎行全國，預計里程10萬公里。 帶著35公斤的行李，15公斤的自行車，胡豪開始了旅程。

三年時間，從東北原始大森林，到西部茫茫大漠，從冰雪北國，到南方海水沙灘，都留下胡豪騎行身影。

在穿越塔克拉瑪干沙漠時，他遇上沙塵暴，困在帳篷裡兩天。風沙過去，子漫到小腿，「所幸路邊有防沙帶，公路上的沙子並不多，我於是騎著車繼續上路。」15天後，他終於走出這片大沙漠。

據報導，去年8月底，胡豪準備騎行前往甘肅隴南，遇到了山體滑坡，「看著山上岩石一塊塊落下來，我沒地方躲，就趕緊往前騎，把能丟的東西都丟了。」

到了塌方地方，胡豪就把車子扛在肩上往前走，泥水陷到他大腿，很多路面都被埋了。100多公里長的道路，塌方200多處。一直到次日凌晨4點，胡豪才到了隴南，「那種感覺沒法去形容，真的是死裡逃生。」

騎行途中，胡豪在外度過兩個春節。第一個春節，他騎行到湖北荊州，蘇州一個朋友恰好帶著家人到荊州的岳父岳母家過年。在朋友邀請下，胡豪在這個朋友家度過節，在荊州玩了七天。

胡豪三年騎行8萬公里路程。（取材自紫牛新聞）

去年春節前，胡豪騎行到廣西防城港市，這是一座與越南 接壤的城市，於是胡豪也到了越南，「一個人在國外過春節，對我來說也是很特殊的經歷。」

報導說，春節後，疫情發生了，他回到防城港，把自行車寄存在一家酒店，坐飛機回到蘇州和宿遷老家。一直到4月底，他重新回到防城港，再次踏上騎行之旅。

胡豪說，今年春節前夕，他結束三年的騎行，「可以好好陪陪父母過春節了，也是因為騎行，今年的春節對我來說變得比往年更有意義。」