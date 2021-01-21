我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

遇到沙塵暴、山體滑坡 3年騎單車8萬公里 江蘇男九死一生後說…

中國新聞組／上海21日電
胡豪騎行途中，會把美好的風景記錄下來。（取材自紫牛新聞）
胡豪騎行途中，會把美好的風景記錄下來。（取材自紫牛新聞）

江蘇男子胡豪在30歲生日那天，放下年收入人民幣40萬元（約6萬美元）的事業，一人一單車開始出發。在885天的時間裡，他花了60多萬元。他說，三年的遠行，8萬公里的路程，讓他撕碎以前的一切，找到新的自己，「雖然一路花了很多錢，經歷九死一生，但是我覺得值得！」

胡豪在冰天雪地裡騎行。（取材自紫牛新聞）
胡豪在冰天雪地裡騎行。（取材自紫牛新聞）

紫牛新聞報導，胡豪是宿遷市宿城區人。因為家窮，初中畢業後就到蘇南打工，有了一定積蓄後，胡豪自學讀了中專，畢業後到蘇州一家醫院的藥房工作。2014年開始，喜愛健身的他開起健身房。

2018年5月20日是胡豪30歲的生日，他決定放下手中的健身房，計畫花3年時間騎行全國，預計里程10萬公里。 帶著35公斤的行李，15公斤的自行車，胡豪開始了旅程。

三年時間，從東北原始大森林，到西部茫茫大漠，從冰雪北國，到南方海水沙灘，都留下胡豪騎行身影。

在穿越塔克拉瑪干沙漠時，他遇上沙塵暴，困在帳篷裡兩天。風沙過去，子漫到小腿，「所幸路邊有防沙帶，公路上的沙子並不多，我於是騎著車繼續上路。」15天後，他終於走出這片大沙漠。

據報導，去年8月底，胡豪準備騎行前往甘肅隴南，遇到了山體滑坡，「看著山上岩石一塊塊落下來，我沒地方躲，就趕緊往前騎，把能丟的東西都丟了。」

到了塌方地方，胡豪就把車子扛在肩上往前走，泥水陷到他大腿，很多路面都被埋了。100多公里長的道路，塌方200多處。一直到次日凌晨4點，胡豪才到了隴南，「那種感覺沒法去形容，真的是死裡逃生。」

騎行途中，胡豪在外度過兩個春節。第一個春節，他騎行到湖北荊州，蘇州一個朋友恰好帶著家人到荊州的岳父岳母家過年。在朋友邀請下，胡豪在這個朋友家度過節，在荊州玩了七天。

胡豪三年騎行8萬公里路程。（取材自紫牛新聞）
胡豪三年騎行8萬公里路程。（取材自紫牛新聞）

去年春節前，胡豪騎行到廣西防城港市，這是一座與越南接壤的城市，於是胡豪也到了越南，「一個人在國外過春節，對我來說也是很特殊的經歷。」

報導說，春節後，疫情發生了，他回到防城港，把自行車寄存在一家酒店，坐飛機回到蘇州和宿遷老家。一直到4月底，他重新回到防城港，再次踏上騎行之旅。

胡豪說，今年春節前夕，他結束三年的騎行，「可以好好陪陪父母過春節了，也是因為騎行，今年的春節對我來說變得比往年更有意義。」

胡豪在蘇州出發前。（取材自紫牛新聞）
胡豪在蘇州出發前。（取材自紫牛新聞）

健身 越南 人民幣

上一則

在港遇襲兩月沒進展 馬雲好友「錢多多」加碼至167萬美元緝兇

下一則

黎智英案 港府委聘英國大律師臨審退出 律政司長轟英媒攻擊

延伸閱讀

陳時中建議大型活動停辦 發錢母、鹽水蜂炮…全喊卡

陳時中建議大型活動停辦 發錢母、鹽水蜂炮…全喊卡
骨牌效應！台灣觀光業恐急凍 春節損失百億

骨牌效應！台灣觀光業恐急凍 春節損失百億
倡就地過年 義烏派消費券、減房租

倡就地過年 義烏派消費券、減房租
被勸進選黨主席 韓國瑜春節後表態

被勸進選黨主席 韓國瑜春節後表態

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人