春節7天竟要隔離14天？網轟「不讓回家就直說」

為防止春節期間因人員流動增加導致疫情傳播，當局宣布，所有返鄉人員均需持有7天內新冠病毒核酸檢測陰性證明。圖為近期出現疫情的吉林省通化市，20日醫務人員為民眾進行核酸檢測採樣。（新華社）

面對即將開始的春運，國家衛生健康委員會宣布從1月28日春運開始後實施，至3月8日春運結束後截止，所有返鄉人員均需持有7天內有效新冠病毒核酸檢測 陰性證明，且返鄉後需實行14天居家健康監測。期間不聚集、不流動，每7天還要進行一次核酸檢測。「7天的春節卻要居家隔離14天」，此舉在網路引發強烈質疑，網友痛批擾民，擺明就是「不讓回家」。

中國 今年春節放假7天（2月11至17日），官方近期力倡「就地過年」後，衛健委20日加碼公布「關於印發冬春季農村地區新冠肺炎疫情 防控工作方案的通知」。

通知強調，為嚴格落實「內防反彈」的防控策略，對返鄉人員加強疫情防控管理十分必要。冬春季返鄉人員需持7天內有效核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天開展一次核酸檢測。

通知並要求各鄉鎮（街道）、行政村（居委會）落實責任制，對返鄉人員實行網格化管理，做好登記造冊、健康監測和異常狀況處置等工作。

通知也要求居民家庭不舉辦聚餐等聚集性活動，勸導農民群眾不串門、不聚集、少外出，提倡「喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦」。確需舉辦的活動，規模控制在50人以下並要報批。

中央社報導，通知發布後在網上掀起巨大批評，尤其除夕不到20天，離「春運」起跑更只剩7天，讓民眾措手不及。

在央視新聞微博相關新聞討論串，超過10萬網友留言一面倒批評，其後，留言已被鎖住看不到。

網友主要的質疑包括具體執行政策不明，返鄉定義不明，同一省跨市、縣是否就需要核酸檢測證明？目的地是否必須有親人戶籍在才算？「回男朋友家看家長」是否算返鄉？返鄉後還要不要隔離？到隔壁市辦年貨算不算？傳統定義春節是2月12日大年初一起算，新政策適用的期間範圍也沒說明清楚。

網友反問「春節假期才7天，隔離14天？」、「乾脆直接交通運輸停運吧，還省檢測的錢，你這不就是隱形強制不讓你回家嗎？」、「核酸檢測絕對是最大的聚集活動」。也有網友抱怨疫情發展是對入境人員管控不力導致，結果現在卻加大力度管控國民春節返鄉，「一天一政策」、「太累了，取消春節吧」。