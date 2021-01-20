我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

身家650億元 她是中國最強上班族 騰訊總裁只有一半

中國新聞組／北京20日電
海天味業副董事長兼常務副總裁程雪。（取材自小鹿幫幫）
海天味業副董事長兼常務副總裁程雪。（取材自小鹿幫幫）

不少人認為做老闆好過做「上班族」，胡潤研究院19日公布「2021胡潤中國職業經理人榜」，列出50名中國最成功的「職業經理人」。排名第一位的「打工皇帝」，財富高達650億元（人民幣．下同），堪稱是最強上班族。

香港01報導，排名第一名是住在廣東佛山的海天味業副董事長兼常務副總裁程雪，她以650億元成為職業經理人的首富。程雪是富豪榜的「常客」，去年也入列胡潤百富榜之中。程雪是海天味業的「二把手」，在1997年至2010年期間，歷任策劃總監、副總裁、董事。

有趣的是，現時最賺錢的雖然是互聯網、電子商務、金融等行業，但騰訊總裁劉熾平僅是以290億元財富排在第二名，與第一名相差超過一倍。

海天味業是中國最大的調味料製造商之一，公司總部位於廣東佛山，其主要生產醬油、調味醬及蠔油等，其中醬油產銷量和市場占有率均為全國第一。

據報導，這批50名中國最成功「上班族」分別來自24間企業，其中有7間企業都不止有一位職業經理人上榜。阿里巴巴是電商巨頭，上榜人數16人也占最多；螞蟻集團董事長井賢棟及阿里巴巴董事長張勇，分別以175億元和110億元財富位列第三名及第八名。至於以最年輕之姿上榜的，是海底撈首席營運官楊利娟，今年只有42歲。

胡潤研究院指出，從排行榜可以觀察到一些職業經理人的成功之路，較為常見的是畢業後直接進入一個早期創業團隊，然後跟隨團隊一步步做大；例如海底撈的楊利娟，她從最普通的服務員做起，一步步做到首席營運官。此外，也有人先到世界500強企業積累經驗，待合適的時候再加入一間快速成長的企業，如阿里巴巴的張勇。

中國 人民幣 香港

上一則

香港失業率16年新高 東瀛遊遣散所有導遊

下一則

「大時代」重臨 北水狂掃貨 港股創1年半新高

延伸閱讀

馬雲露面了！參與線上頒獎活動 阿里巴巴應聲漲

馬雲露面了！參與線上頒獎活動 阿里巴巴應聲漲
川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億

川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億
微信封殺？字節跳動旗下「飛書」小程序審核卡關近兩月

微信封殺？字節跳動旗下「飛書」小程序審核卡關近兩月
黑名單擴大？美擬禁投資阿里、騰訊

黑名單擴大？美擬禁投資阿里、騰訊

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國