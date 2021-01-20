身家650億元 她是中國最強上班族 騰訊總裁只有一半

海天味業副董事長兼常務副總裁程雪。（取材自小鹿幫幫）

不少人認為做老闆好過做「上班族」，胡潤研究院19日公布「2021胡潤中國 職業經理人榜」，列出50名中國最成功的「職業經理人」。排名第一位的「打工皇帝」，財富高達650億元（人民幣 ．下同），堪稱是最強上班族。

香港 01報導，排名第一名是住在廣東佛山的海天味業副董事長兼常務副總裁程雪，她以650億元成為職業經理人的首富。程雪是富豪榜的「常客」，去年也入列胡潤百富榜之中。程雪是海天味業的「二把手」，在1997年至2010年期間，歷任策劃總監、副總裁、董事。

有趣的是，現時最賺錢的雖然是互聯網、電子商務、金融等行業，但騰訊總裁劉熾平僅是以290億元財富排在第二名，與第一名相差超過一倍。

海天味業是中國最大的調味料製造商之一，公司總部位於廣東佛山，其主要生產醬油、調味醬及蠔油等，其中醬油產銷量和市場占有率均為全國第一。

據報導，這批50名中國最成功「上班族」分別來自24間企業，其中有7間企業都不止有一位職業經理人上榜。阿里巴巴是電商巨頭，上榜人數16人也占最多；螞蟻集團董事長井賢棟及阿里巴巴董事長張勇，分別以175億元和110億元財富位列第三名及第八名。至於以最年輕之姿上榜的，是海底撈首席營運官楊利娟，今年只有42歲。

胡潤研究院指出，從排行榜可以觀察到一些職業經理人的成功之路，較為常見的是畢業後直接進入一個早期創業團隊，然後跟隨團隊一步步做大；例如海底撈的楊利娟，她從最普通的服務員做起，一步步做到首席營運官。此外，也有人先到世界500強企業積累經驗，待合適的時候再加入一間快速成長的企業，如阿里巴巴的張勇。