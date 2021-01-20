泡菜是韓國的！南韓教授紐約時報刊廣告

「泡菜是韓國的！」這個廣告一發，南韓網友high了，「教授厲害」、「尊敬」。（取材自觀察者網）

「泡菜是韓國的！」眼看南韓 網友帶著這句口號在各種社交媒體上嘶吼，南韓誠信女子大學教授徐坰德「爭氣」地把這句話作為標題，跑到紐約時報 上做了個大大的廣告，分別刊登在美洲版和國際版。

觀察者網綜合韓媒報導，該廣告除了「韓國泡菜是全世界人的美食」這個標語，小字部分，廣告中寫道，韓國泡菜的文化於2013年被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》，以及泡菜數千年來一直是韓國最具代表性的飲食和發酵食品，如今更是受到世界各國人的青睞。

報導指出，徐坰德也在其個人ins上發布了廣告截圖，他還不忘用韓語重複了一遍，「我在最後一句中寫了，泡菜已經成為世界各種人民都喜歡的發酵食品，韓國泡菜，世界人的泡菜。」

徐坰德表示，他在策畫此次廣告時，和很多南韓廣告專家、泡菜專家進行過商量，大家都覺得「與其對中國 荒唐的、毫無根據的『泡菜工程』進行回應，不如直接告訴全世界人有關泡菜的『真相』。」

南韓教授徐坰德向來主張「泡菜是韓國的」，先前就曾經向百度百科發出電子信件表達立場。當時，路透記者曾向中國外交部發言人華春瑩提問：「韓國與中國媒體在網路上就泡菜的起源問題有爭議，外交部對此有何評論？」華春瑩愣了一下，然後不解的說：「有這方面爭議嗎？我不清楚。我認為中韓之間更多的是合作與共享。」

此外，韓網民也開始跑到各種社交媒體上嘶吼「中國竊取韓國文化」，例如，日剪中國網紅李子柒發布了一則視頻，裡面在做泡菜，也被南韓網友圍攻，「請注意，泡菜是我們韓國的傳統食物」、「中國這麼喜歡韓國文化嗎？」有些南韓網友還特別清奇地認為，從李子柒的視頻中可以看到她根本沒有泡菜冰箱，這足以說明「泡菜根本不是中國的食物」。