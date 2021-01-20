倡就地過年 義烏派消費券、減房租

1月19日，義烏市蘇溪鎮的一家企業內，留下過年的山西籍員工正在給家人寫信，準備將照片和信一起寄回家。(新華社)

為了呼應中央「在地過年」倡議，各地出台各種優惠留住打工人。浙江義烏向每名留守的民工派發500元（人民幣 ，下同）消費券，「房東 們」也聯手減免房租、延長租期。同時市內文娛設施免費開放，還為打工人子女安排冬令營活動。

綜合媒體報導，有義烏後宅街道的房東發布「後宅邀您過大年，本幢春節期間免租入住」的朋友圈。租房一年，減免兩個月1000元的房租，馬上吸引湖北打工人入住。

義烏市政府17日再發出通知，所有留義人員可申領消費券500元，並免費獲得每年20G的上網數據流量包。

同屬浙江的玉環市某社區共有超過280名房東，倡導民眾留下來過年，社區動員轄區內房東為留下來過年的人減免半個月到一個月的租金 ，並在春節期間照常開放文化活動場所。

太湖街道白溪居民區當地人口1000多人，外來務工人員4000多人。該居民區發起「留下過年，房租減免」的倡議，36名房東承諾給減免1個月房租，共265租戶受惠。

除此之外，江蘇蘇州市相城也發布春節期間，企業租用國有（集體）資產類集宿樓、藍領公寓、人才公寓等用於安排外地員工住宿的，減免半月房租。

義烏還有企業推出「家書寄溫情」活動，免費為留在當地過年的外地員工拍攝笑臉照片，製作成特別的家書，與手寫明信片和過年禮包一起寄回老家，傳遞溫情。

決定留下的員工說「只要有爸媽在，哪裡都是家」，今年在工作的地方過年，他將準備一桌子菜與老家親友開視頻同樂。