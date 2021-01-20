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高位截癱7年半…他靠呼吸機、用嘴打字成了心理諮詢師

中國新聞組／北京20日電
朱銘駿的媽媽在屏幕前展示朱銘駿受傷前照片。(取材自觀察者網)
朱銘駿的媽媽在屏幕前展示朱銘駿受傷前照片。(取材自觀察者網)

日前有關「一個高位截癱七年半的消防員自錄」的視頻在中國社交平台上引起關注。視頻主角是一名28歲男性，他因擔任消防員期間出任務，導致高位截癱，但躺在病床上的他，仍積極面對生活，甚至考到心理諮詢師資格。近百萬網友表示佩服，並被他的故事所打動。

觀察者網報導，視頻主角朱銘駿，2013年7月9日執行任務時意外受傷，高空墜落後導致高位截癱，也就是脊髓損傷，並且是脊髓損傷的最高位置。

目前他的頭部可以動，用嘴打字，但完全喪失呼吸功能，需要依賴呼吸機維持生命。朱銘駿不僅沒有喪失對生活的希望，還考到心理諮詢師資格，成為一名職業心理諮詢師，幫助陌生朋友解決心理層面的問題。

今年是朱銘駿受傷的第八年，他計畫開一家青少年心理健康成長中心，主要治療青少年抑鬱症和開展青少年心理諮詢。在朱銘駿看來，他目前的狀態，可能比一些健全的心理諮詢師更容易達到共情。

據報導，朱銘駿回憶，他青少年時期很叛逆，高中時候因為打遊戲染上網癮，最後輟學，後來開始軍旅生涯。朱銘駿希望，像他一樣迷途的青少年不要因為叛逆留下遺憾，他希望自己能做些力所能及的事來開導這些孩子。

朱銘駿坦言，在認識他的心理學老師之前，他一直極度抑鬱，直到受傷後的第三年，他才能講話；當時多次有過極端想法，嘗試失敗後他想通了，只有堅持下去才能完成自己想做的事。

朱銘駿稱，2018年4月初，他託朋友從美國買了一台設備輔助自己操作電腦，視頻中，他還向網友展示自己咬住不同的功能鍵打字、上下滑動網頁的過程。

第一個視頻發出後，引起轟動也招致一些質疑，朱銘駿隨後又發布視頻回應部分網友，並把消防員證放到屏幕的右上角。還趁著陪護阿姨給他清洗呼吸設備的時候，在鏡頭前證明，自己的氣管確實已被切開。

「我不否認生活是艱難的，但好像咬咬牙，也能挺過來。」視頻發布後，很多網友為朱銘駿加油打氣，並感嘆自己也受到朱銘駿的鼓舞。

朱銘駿發布視頻，並把他的消防員證放到屏幕的右上角。(取材自觀察者網)
朱銘駿發布視頻，並把他的消防員證放到屏幕的右上角。(取材自觀察者網)

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