中國新冠疫情本土確診再添106例 北京增2人

中國新冠肺炎疫情19日再確診本土106例。圖為吉林長春計程車加裝防護層隔離司機與乘客。（中新社）

本報系聯合報報導，中國新冠肺炎疫情 19日再確診本土106例，以吉林、河北、黑龍江最多，北京 新增一例本土病例和一例無症狀感染者。北京市即起再嚴格對境外進京人員實行進一步防控管理措施，分類實施14加7加7健康管理。北京口岸入境人員在14天隔離期滿後，繼續開展七天居家隔離，期滿後再進行七天健康監測。

北京19日舉行新冠肺炎疫情防控記者會，北京市委宣傳部副部長徐和建表示，將嚴格防控境外進京人員，即起實施14加7加7健康管理。

北京19日新通報一對祖孫感染，兩人是先前確診的密接著，會上還通報對無症狀感染者所在學校的1081名師生進行集中隔離，轉至17家集中觀察酒店。

北京先前的兩例都是住在大興天宮院融匯社區，案例1是63歲女子，因出京需要14日自行核酸檢測結果為陽性確診病例；案例2是46歲某報社工作人員，是案例一的密接者，他曾搭乘北京地鐵4號線、1號線。

63歲女子的女兒工作單位是魏公村某商辦大樓，2000多人核酸檢測， 均未查出案例。

至於河北19日新增35例本土確診病例，均為石家莊市報告。河北目前有三個高風險區，與36個中風險區。

環球時報報導，中國新一波疫情特徵，無症狀感染者特別多。河北、黑龍江、吉林等省近來爆發的新冠肺炎疫情，出現大量的無症狀感染者，其中包括吉林的「一傳百」超級傳播者，成為這波疫情的特徵。且無症狀感染者的傳染性相對較強。

據報導，河北省疾控中心對此表示，大量的無症狀感染者，主要來自密切接觸者、疫情調查、暴露人群，以及曾赴疫情傳播區旅行和居住等四類人群。