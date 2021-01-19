上海最美加油站 坐在蘇州河畔喝咖啡

去年10月29日，坐落於南蘇州路的中國石化上海石油第一加油站經文化改造後重新開業。這座緊鄰蘇州河的加油站，在1949年5月上海解放後便被命名為「第一加油站」，至今已有72年歷史。（取材自澎湃新聞）

被上海網友稱為「最美加油站 」的中石化上海石油 第一加油站改造完成後對外營業，這座加油站並引進咖啡 館，除了一樓易捷便利店外，二樓作為休閒區，旁邊就是蘇州河畔，有區位優勢，遊客可以一邊享受咖啡一邊欣賞蘇州河風景。

若不抬頭看到高高懸掛在棚頂的加油槍，還以為就是一家新開業的便利店、咖啡店，現在已成為上海黃浦段蘇州河畔一處新景觀。

中國石化上海石油「第一加油站」在2020年10月底改造完成，使用懸掛式加油機，地面空間更好利用。（中央社）

中石化指出，整體加油站外觀與中石化傳統紅白灰調不同，改造過後的加油站一樓有摺扇造型的牆面，外型以玻璃牆為主；在節約空間方面，採懸掛式加油機，對進來加油的汽車來說空間較寬敞。

加油站內樓梯牆畫上「上海石油成立以來大事記」，二樓空間把「一號站的歷史記錄」製作成半透明海報，懸吊於天花板；室外則設計成沿河觀景平台，擺放休閒座椅，讓上海市民在遊覽蘇州河之餘坐下來喝杯咖啡。加油站外綠化步道上，則是嵌入上海石油大事記的銅牌，展現石油商業發展歷程，步道兩邊沿途依次陳列著幾代加油機模型。

坐落於上海市黃浦區南蘇州路的這座加油站，於1948年10月10日開幕營業，是歷史上第一座國營加油站；1949年5月該站改名為「第一加油站」。

中國石化上海石油「第一加油站」在2020年10月底改造完成，二樓設咖啡座，可飽覽蘇州河岸風光，成為跨業經營的加油站。（中央社）

為配合黃浦區蘇州河景觀改造工程，同時應加油站發展需要，2019年底，中石化銷售上海石油分公司，啟動了第一加油站升級改造工程，並於2020年10月29日重新營業。

中石化銷售公司於2008年，在加油站展開非油品業務並創立易捷品牌，2014年易捷公司註冊成立，目前開設易捷便利店2.78萬家，是中國大陸最大的連鎖便利店品牌。

在中石化銷售公司的規劃中，易捷不僅是便利店，更是中石化銷售公司向綜合服務商轉型的戰略定位中重要的一環。