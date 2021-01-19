「一分鐘婚禮」僅新人與父母4人在場 河北交警趕回執勤

王穆和愛人李怡曼的一分鐘婚禮。（視頻截圖）

河北近來疫情 緊綳，但也出現一場溫馨獨特的婚禮；沒有婚紗禮服，沒有滿座賓客，現場只有一對新人和父母，整個過程僅有1分鐘，這是河北邢台交警王穆和妻子李怡曼近日在家舉行的婚禮。這場婚禮雖然簡單，卻讓網友排隊送上祝福。

河北新聞網報導，王穆說，「一分鐘的婚禮，一輩子的愛情。」疫情之下，特事特辦。這場婚禮，將是他和妻子一輩子最難忘的經歷。

報導說，去年12月21日，兩人領了結婚證，今年1月12日，舉辦婚禮的日子；工作之餘，拍攝婚紗照，訂好酒店，向親朋好友們發送請柬，每天都是緊張忙碌，卻也甜蜜幸福。

孰料，疫情襲來，邢台市全域封控，家住威縣的李怡曼送完嫁妝，眼見疫情形勢不明，便果斷決定留下，住在了王穆的爺爺奶奶家。

眼看婚禮日子越來越近，疫情防控形勢複雜嚴峻，於是，王穆便和李怡曼商量，一起決定辦一場最簡單的儀式，同時徵得雙方父母的同意。

王穆和愛人李怡曼的結婚照。（河北新聞網/王穆供圖）

1月12日一早，王穆像往常一樣，穿上製服，帶上口罩，上崗執勤。中午時分，趁著午飯間隙，王穆回到了爺爺家，他和李怡曼換上新衣服，簡單裝扮了一下。兩人向爸媽捧茶，「好，給紅包！」媽媽接過茶杯，高興得合不攏嘴。

王穆對李怡曼子說：「我欠你一個婚禮，但我對你的愛只增不減。疫情過後，我一定還你一個隆重的婚禮。」說完，兩位新人相互擁抱，給對方帶上了早已備好的戒指。

一分鐘的婚禮過後，李怡曼對王穆說，「如果沒有疫情，此時此刻咱倆一定都在忙碌著接待親朋好友，享受屬於我們最甜蜜的時刻。」

匆匆吃過午飯，王穆換上警服，揣著感動的心情，又回到了崗位上。