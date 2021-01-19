中國火星車徵名 哪吒、赤兔入列

中國首輛火星車1：1模型。（央視視頻截圖）

中國 國家航天局探月與航天工程中心披露，中國首輛火星車全球徵名活動已經完成初次評審。經過評審委員會初步評審，弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火共10個名稱將作為中國首輛火星車的命名範圍。

中新社報導，中國首輛火星車全球徵名活動分為徵集名稱提交、評委初評十強、公眾投票 前三、加權評定三甲四個階段，最後經報批後公布結果。2020年7月24日至2020年8月16日為徵名活動的第一階段，經過合併整理重複名稱，共收到有效提名 3萬9808個。

第一階段網路投票遴選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火10個名稱後，還將由評委進行終審選出前三名，並參考公眾投票得分的前三名，最終選定三個名字並按程序報批，最後確定中國第一輛火星車名稱入選方案，在天問一號探測器著陸火星前擇機公布。

在確定哪吒、赤兔等10個名稱後，新一輪投票計畫從2021年1月20日12時開始，截至2021年2月28日24時，民眾可以在指定的手機應用程序進行網路投票。

按計畫，天問一號探測器將於今年2月10日左右，在臨近火星後實施近火制動，被火星捕獲，進入環火軌道，成為火星的一顆衛星，為著陸火星作準備。