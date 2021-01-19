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一記耳光！ 掀地方黨政班子不和

中國新聞組／北京19日電

一則舉報信攪動了河南濟源官場。官方新華社發布微評指出，這一記耳光折射出幹部耍官威的現象；另有反腐人士認為，事件不是偶發，可能和當地政治生態有一定關係。更有分析猜測，事件主因在於當地黨政班子不和。

新華社法人微博新華視點18日發出微評寫道，市委書記掌摑政府秘書長事件真相如何，亟待有關方面進行調查，給社會一個交代。人們高度關注這「一記耳光」，從一個側面折射出對幹部耍官威、搞特權現象的深惡痛絕。在一些地方，個別領導幹部官氣十足、以權壓人，「一把手」儼然成了「一霸手」，扭曲了一方政治生態。有權不可任性，妄為不得善果，為政者當警之！

中國新聞周刊引述一名接近當地官場的人士說，事件雙方「不是一朝一夕的矛盾」。一位不願具名的反腐專家稱，冰凍三尺非一日之寒，這可能和當地政治生態有一定關係。

港媒報導，微信公號「長衫無臉生」指出，掌摑事件背後不單純，看似被打的是秘書長，實則被打的也是市長。「邏輯很簡單，市政府秘書長是市長的『大管家』，是市長的人，一個正廳級的官員打自己拍檔市長的大秘，肯定是衝著市長去的。」

報導引述文章表示，市委書記張戰偉打人事件撲朔迷離，但在河南省兩會召開之際曝光，似有玄機。分析認為，市委書記張戰偉已經58歲，晉升到副部的可能不大。臨近換屆，現年50歲、畢業於北京大學的市長石迎軍，極可能接任市委書記。如果石迎軍晉升「一把手」，秘書長翟偉棟也可能升副市長。

第一財經報導，此類掌摑事件已經不是第一次。去年8月，媒體就曝出某銀行員工因為不喝領導敬的酒被掌摑。前中共重慶市委書記薄熙來毆打副市長王立軍案，甚至釀成政治風暴

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