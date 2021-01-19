汽車在對街油耗盡 加油站拒賣：買散裝汽油要拿證明

馬路對面汽車燃油耗盡，車主希望加油站可以賣他散裝汽油，卻遭到拒絕。（取材自觀察者網）

由於沒有相關證明，黑龍江哈爾濱一車主遭加油站 拒絕提供散裝汽油，他吐槽不人性。這是怎麼回事呢？

觀察者網報導，「財經」雜誌旗下新媒體欄目@每日熱搜發布視頻稱，哈爾濱一車主的汽車 日前因為燃油耗盡停在了中石油 的加油站前，因為馬路中間有隔離帶，非人力所能移動。

該車主希望加油站可以提供一些散裝汽油，遭到拒絕。加油站的工作人員告訴他，要去派出所開具相關證明才能購買散裝汽油。該車主錄製視頻吐槽中石油不夠人性，難為老百姓。

對此，中石油的客服人員回應稱，個人購買散裝汽油，需到居（村）委會開具申請，並提供個人身份證、購買數量、用途等具體信息，到屬地派出所辦理相關證明材料，然後到指定加油站進行購買。

當天，涉事車主最終是叫來拖車，將汽車拖進加油站加油。

該車主的經歷被曝光到社交網絡上，很多網友卻沒有表達同情和支持，反而是讚賞加油站工作人員照章辦事的態度。

事實上，加油站拒絕提供散裝汽油的事情時有發生。2019年9月，山東青島一男子因未帶身份證，希望給車加散裝汽油遭到拒絕，大鬧加油站。民警到場處置後，曾將他短暫勸離。但他還是氣不過，再次返回加油站繼續辱罵工作人員。該男子最終因為尋釁滋事被處以治安拘留五天的處罰。

2018年4月，廣州一加油站員工因為拒絕給無牌摩托車加油，遭到車主一頓暴打。2015年9月，長沙市民劉先生新買的汽車在行駛途中突然沒油熄火，近在咫尺的加油站同樣拒絕出售散裝汽油給他。