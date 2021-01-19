我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

汽車在對街油耗盡 加油站拒賣：買散裝汽油要拿證明

中國新聞組／北京19日電
馬路對面汽車燃油耗盡，車主希望加油站可以賣他散裝汽油，卻遭到拒絕。（取材自觀察者網）
馬路對面汽車燃油耗盡，車主希望加油站可以賣他散裝汽油，卻遭到拒絕。（取材自觀察者網）

由於沒有相關證明，黑龍江哈爾濱一車主遭加油站拒絕提供散裝汽油，他吐槽不人性。這是怎麼回事呢？

觀察者網報導，「財經」雜誌旗下新媒體欄目@每日熱搜發布視頻稱，哈爾濱一車主的汽車日前因為燃油耗盡停在了中石油的加油站前，因為馬路中間有隔離帶，非人力所能移動。

該車主希望加油站可以提供一些散裝汽油，遭到拒絕。加油站的工作人員告訴他，要去派出所開具相關證明才能購買散裝汽油。該車主錄製視頻吐槽中石油不夠人性，難為老百姓。

對此，中石油的客服人員回應稱，個人購買散裝汽油，需到居（村）委會開具申請，並提供個人身份證、購買數量、用途等具體信息，到屬地派出所辦理相關證明材料，然後到指定加油站進行購買。

當天，涉事車主最終是叫來拖車，將汽車拖進加油站加油。

該車主的經歷被曝光到社交網絡上，很多網友卻沒有表達同情和支持，反而是讚賞加油站工作人員照章辦事的態度。

事實上，加油站拒絕提供散裝汽油的事情時有發生。2019年9月，山東青島一男子因未帶身份證，希望給車加散裝汽油遭到拒絕，大鬧加油站。民警到場處置後，曾將他短暫勸離。但他還是氣不過，再次返回加油站繼續辱罵工作人員。該男子最終因為尋釁滋事被處以治安拘留五天的處罰。

2018年4月，廣州一加油站員工因為拒絕給無牌摩托車加油，遭到車主一頓暴打。2015年9月，長沙市民劉先生新買的汽車在行駛途中突然沒油熄火，近在咫尺的加油站同樣拒絕出售散裝汽油給他。

加油站 石油 汽車

上一則

香港海洋公園重生 將轉型多元度假勝地

下一則

梁振英：政治協商選港特首 不違中英聯合聲明

延伸閱讀

討薪不成 江蘇外送員當眾自焚…餓了麼願付百萬醫療費

討薪不成 江蘇外送員當眾自焚…餓了麼願付百萬醫療費
灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜
灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜
柴油車誤加汽油…拖回原廠修 加油員慘賠月薪+年終

柴油車誤加汽油…拖回原廠修 加油員慘賠月薪+年終

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦