河北石家莊、黑龍江綏化2縣市 下「封門令」抗疫

黑龍江的體育館被改成方艙實驗室，扛起25萬群眾核酸檢測需求的重擔，令中國網友感慨，「可憐的大東北，沒人疼沒人愛沒人幫」。（取材自微博）

中國新疫情 持續蔓延，重災區河北省石家莊新樂市18日發布「封門令」，要求所有居民一律居家隔離，活動範圍只能在家裡，所有人員一律不許流動。另一重災區黑龍江綏化望奎縣19日也發布「封門令」，預計為期一周。

據「望奎融媒之聲」微信 公眾號報導，望奎縣抗疫指揮部公告指，從即日起實行最嚴格的城鄉人員管控措施，要求除生病就醫、核酸檢測、疫情防控等必需出門外，要求全縣城鄉居民一律禁止離開家門，私家車輛一律禁止上路，時間暫定一周。

公告也禁止鄉村屯幹部在縣城和鄉村往返，家在縣城居住的在限期內禁止回城，各鄉鎮自行解決食宿問題，所有鄉鎮食堂取消堂食。

有物業管理的小區和鄉鎮村屯要成立生活服務隊，沒有物業的小區要組建志願者服務隊，購物建議以「點對點」方式進行。

另外，河北新樂市指揮中心也發布一號指令，要求嚴格居家隔離，全市所有小區、村莊居民一律封門落鎖，所有人員一律不許流動，所有居民居家隔離，活動範圍僅限於自己家中，嚴禁出戶。

新樂市也下令要求「物資零接觸配送」，所有超市、便利店、小賣部等一律關閉，嚴禁進行線下銷售。各小區、村莊成立志願服務隊，通過線上形式，由志願服務隊幫助購物並送到各戶家門口。

新樂市還要求各小區、村莊要安排專人每日定時進行消殺。居民每日兩次測量體溫，出現異常立即上報。

兩個地方都祭出監控管理，利用志願隊或監視系統勸阻私自出門人員，不服從者可由公安 機關依法處理，構成犯罪的追究刑事責任。