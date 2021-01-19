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鄭爽出事、汪峰躺槍？網笑：27次衝擊頭條失敗

中國新聞組／北京19日電
汪峰。（本報資料照片）
汪峰。（本報資料照片）

女星鄭爽與前男友張恒昨天爆出代孕生子等一系列風波，然而與此事件毫無相關的歌手汪峰的微博卻獲得大量網民湧入留言「安慰」，怎麼回事？原來多次被「搶走新聞版面」的汪峰，曾在元旦時發文預告將在月底推出新歌，但隨著昨天張恒的貼文一出，各大新聞、微博熱搜都充斥著鄭爽風波，且熱度一時難熄，網民紛紛感嘆汪峰月底的新歌宣傳恐怕又要被埋沒。

張恒昨天下午突然在微博上貼出自己與兩個小孩的照片，並發文回應他與鄭爽的負面傳聞，隨後更爆出兩個孩子是張恒與鄭爽找代理孕母生下的，但分手後鄭爽棄養，還向父母抱怨「打不掉TMD」等語，馬上成為新聞焦點。

上游新聞報導，與此同時，章子怡老公汪峰的微博突然湧入上千網民留言點讚，笑稱多年的事實證明，每逢汪峰有類似發專輯等大動作即將官宣之前，娛樂圈總有大事發生，眼看著距離汪峰新歌問世的1月底越來越近，果然出現了張恒毫無徵兆的發文。

汪峰元旦時在微博上分享了與妻子章子怡以及子女的全家福，並寫下了一篇長文辭舊迎新，在文中也宣布，「就在這個月底，我會發布一首與之前所有歌曲都迥然不同的新歌。我相信它是充滿生命力和原始力量的嶄新開始，它也開啟了我創作生涯的另一個時代」。

如今網民在紛紛在汪峰的發文底下留言稱，「哥，新歌要不等段時間再發吧」、「娛樂圈大新聞指南針──汪峰」、「哈哈哈哈哈哈太慘了27次衝擊頭條失敗」、「你的故事我心疼你的新歌還得發」，也有人幫忙汪峰宣傳新歌消息，期望到月底發布時還能上熱搜。

微博

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