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鄭爽人設全崩！曾在節目上說愛小孩 網揭2年迷惑行為

中國新聞組／北京19日電
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

代孕2個寶寶、潑髒水、離婚官司、棄養孩子…張恒只是和鄭爽談了個戀愛，就多了兩個孩子？按照張恒的說法，他多了兩個孩子，還被潑了一身髒水。從張恒發布的照片上看，孩子能站能走，大概是1-2歲。所以吃瓜群眾不只拿鄭爽這2年的「迷惑行為」作文章，更開罵「快去養你的孩子」。

網易引述「麻辣表哥」點評指出，這起事件顯示了「一個是說一套，做一套，好人與惡人，都是她（鄭爽）。」

點評稱，鄭爽曾在節目裡，表現出對小朋友極具耐心。離開小朋友都會摸頭流淚，嘴裡心裡叨唸著的都是不捨得。但對自己的子女，說的話，可就不是那麼回事。網易娛樂曝光張恒父母和鄭爽一家子的對話裡，鄭爽的父親和母親一直的主張是打掉孩子，或者直接把孩子送人。鄭爽直接插了一句嘴：說兩個孩子打都打不掉。隨後還爆了一句粗口。

張恒貼出與兩個孩子的合照。（取材自微博）
張恒貼出與兩個孩子的合照。（取材自微博）

點評表示，鄭爽本人還是中華少年兒童慈善救助基金會愛心大使。「想想也是諷刺，她連心都沒有，哪裡有愛心啊。」

點評並稱，柳岩也曾在節目裡問鄭爽喜不喜歡小朋友，鄭爽說喜歡，很喜歡。說自己計畫要三個小孩子。「可自己家裡的兩個小孩子，丟在美國，從2019年12月寶寶出生，至今都沒有把證辦了帶回中國過。」

點評表示，在事件後，鄭爽依舊能在微博小號上說自己是被迫害的。「一個比表裡不一更加讓人厭惡的，是她星光榮耀包裹後漠視一切的膨脹。」

事件也激起眾多網友批評，「兩個小孩是不是還不如你養的狗啊」、「鄭爽你1.5億的豪宅竟容不下兩個嬰兒房！」、「代孕和不要孩子真的是沒人性」、「你怎麼會是這種人啊，你怎麼能做這種事啊」、「快去TMD養你的孩子」。

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