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南京男子房貸117萬 還了7年還欠117萬！銀行卻說…

中國新聞組／北京19日電
貸款合同顯示還款方式為「等額本息」。（取材自紅星新聞）
貸款合同顯示還款方式為「等額本息」。（取材自紅星新聞）

江蘇南京市民蒲先生2013年向民生銀行南京分行申請一筆117萬人民幣（下同，約18萬美元）的商品房貸款，貸款期限20年，並約定等額本息的還款方式。但近期蒲先生發現，自己還了七年多的房貸，到現在沒歸還的本金竟然還是117萬，一分都沒減少。

該行回覆指該筆房貸採用先息後本還款方式，到期後一次性歸還117萬本金。相關工作人員表示，辦理此項房貸業務的工作人員早已離職，目前上級部門正在妥善處理這件事。

紅星新聞報導，2013年10月，蒲先生在民生銀行南京分行鳳凰西路支行辦理一筆組合房貸業務，貸款總額為147萬元，其中住房公積金貸款30萬元，商業貸款117萬元，貸款期限為20年。

蒲先生表示，當時簽訂合同時，約定117萬元的商業貸款折後年利率為4.2%左右，按等額本息方式還款，每個月還款金額為8092.95元。

2020年11月，蒲先生想要換房，在查看自己徵信報告時發現，還款七年後，自己的房貸本金並沒有變化。

按等額本息還款方式，每月還款金額不變，還款的本金逐月遞增，利息逐月遞減。蒲先生每個月還款金額為8092.95元，其中本金應從2600元遞增，利息應從5500元遞減。

然而據蒲先生貸款還款明細，從2014年2月開始還款至今，本金歸還金額一直為0，利息卻是每個月都在歸還。

報導稱，民生銀行客服經理答覆蒲先生：「這筆房貸採用的是先息後本的還款方式，先歸還利息，到期後一次性歸還117萬本金，類似於消費信用貸款。」

蒲先生則說：「我並沒有要求改變還款方式，是銀行擅自變更的，屬於重大違約。」蒲先生還算了一筆帳，如果按當時合同約定的4.2%左右的年利率計算，20年期的房貸，先息後本的還款方式要比等額本息多還三、四十萬。

據報導，目前各家銀行的房貸都是採用等額本息和等額本金兩種還款方式。等額本金是指每月還款金額遞減，其中每月還款的本金不變，利息逐月減少。

一位中國農業銀行信貸經理表示，先息後本是指借款人可以先還利息最後還本金，目前只適用於經營貸、消費貸等短期貸款。他表示，可能是工作人員在錄入貸款時，操作失誤，把房貸錯劃為其他貸款。

客服經理稱，還款實際是「先息後本」。（取材自紅星新聞）
客服經理稱，還款實際是「先息後本」。（取材自紅星新聞）
本金歸還金額始終為0。（取材自紅星新聞）
本金歸還金額始終為0。（取材自紅星新聞）

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