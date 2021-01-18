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罵確診者下班兼職「可恨」 長沙廣電道歉

中國新聞組／綜合18日電
湖南長沙廣播電視集團官方平台「智慧長沙客戶端」稱確診者下班兼職「可恨」，惹怒眾多網友。（取材自微博）
湖南長沙廣播電視集團官方平台「智慧長沙客戶端」稱確診者下班兼職「可恨」，惹怒眾多網友。（取材自微博）

河北近期爆發新冠肺炎疫情，當中以石家莊市最為嚴重。湖南長沙廣播電視集團官方平台「智慧長沙客戶端」近日發布一段關於26歲石家莊女子確診前連續六天下班兼職的影片，卻在標題前寫上「可恨」二字，似意在批評這位女子。此舉隨即惹怒眾多網友，認為該平台不顧當事人感受，為了創造話題，完全沒有下限。香港01引述智慧長沙客戶端17日就事件致歉，並對編、審人員作出開除、撤職和記過處分。

智慧長沙客戶端發聲明稱，涉事影片標題導向極為錯誤，不僅向當事人造成嚴重傷害，同時寒了廣大網友的心。對此，智慧長沙客戶端承認錯誤，並向當事人和廣大網友誠懇道歉。目前已將相關影片全網刪除，同時對編、審人員作出了開除、撤職和記過處分。

雖然智慧長沙客戶端已就事件致歉，但網友並未領情，認為道歉根本沒有誠意，最起碼需向當事人道歉獲得原諒，而非向廣大網友道歉。

有人批評，智慧長沙客戶端作為官方媒體，只懂得搞標題黨吸睛，而不致力於還原新聞最基礎的時效性與真實性，上述聲明毫無作用，到底有沒有處理編審人員根本無人知道，「作為官媒連最起碼的底線都沒有？可恨！」。

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