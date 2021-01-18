創業賠掉5億 王思聰回萬達？網：不努力只能繼承家產了

媒體報導，王思聰回萬達「繼承家產」，出任萬達新設公司董事。（取材自微博）

中國前首富、萬達集團董事長王健曾給獨生子王思聰五億創業資金，並稱若連續失敗兩次要回萬達上班；日前傳出父子倆共同成立了一家新公司，王健林為法定代表人，王思聰出任董事，對此，有網友表示，「不努力只能回家乖乖繼承億萬家產了」。

天眼查顯示，王思聰與王健林日前共同成立一家「萬達產業投資 有限公司」，註冊資本1億元人民幣 ，法定代表人及最終受益人為王健林，王思聰為董事，公司經營範圍包括以自有資金從事投資活動、企業總部管理、財務諮詢等。該公司由大連合興投資有限公司全資控股，後者由王健林持股98%，王思聰持股2%。

據悉，王健林曾給王思聰五億創業，「我允許他失敗兩次，兩次後就回萬達上班」。王思聰創業初期確實有不錯成績，他在2009年成立了普思資本，投資了包括奇虎360、在行、英雄互娛、大眾點評、樂視體育、人人車、樂逗遊戲、漢拏山在內的34個項目，2017年初，其中六家公司成功上市，使王思聰個人資產飆升到60億元。

王思聰出任萬達新設公司董事，王健林為實控人。（取材自界面新聞）

不過在2018年之後，王思聰投資項目頻繁出現問題，先是踩雷「樂視體育」，自己創立的熊貓直播破產 ，個人及公司承擔債務高達20億元之多，亦曾被法院限制高消費。

此外，王思聰在2015年相繼成立香蕉計劃、香蕉遊戲、香蕉體育、香蕉演出經紀、香蕉影視、香蕉娛樂等公司也面臨債務問題。近期，王思聰退出了上海香蕉計劃電子遊戲有限公司的股東及監事，退出前曾持股9.5%。

報導指出，王思聰接連投資遇挫，但王健林未公開表態，萬達方面也明確否認給予王思聰資金支援。如今，王思聰出任萬達新設立公司董事，難道要履行與父親王健林的約定？有網友評論，「不努力只能回家乖乖繼承億萬家產了」。