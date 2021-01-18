石家莊北漂姑娘1年被隔離6次 網民：買彩票吧

圖為中國紅十字會志願服務隊在河北石家莊新樂市開展防疫消毒工作。（新華社）

中國 去年一度靠大量普篩和長時間隔離與封城，成功壓制新冠疫情 ，然而去年底爆發的河北石家莊新一波疫情，讓隔離與封城又重回民眾的生活。目前在北京 工作的石家莊人古娟（化名）受訪時表示，他過去一年裡已經被隔離了六次。

中國新聞網報導，古娟去年1月22日約了好友去雲南旅行，結果途中武漢爆發新冠疫情，她們同月26日回到石家莊後就被通知居家隔離。結果14天後，他們參加的雲南旅行團有人確診，古娟被列為密切接觸者，2月9日又被帶到石家莊市正定縣三里屯醫院進行定點隔離。

到了2月23日，古娟終於結束隔離，回到北京工作，但仍要先在住所居家隔離14天。不料，隔離了五天後，她的室友也回到住處，導致她的隔離作廢，重新計算14天隔離期，直到3月14日後，她才獲得自由。

但好景不常，到了6月，北京新發地批發市場也爆發疫情，其中一位確診的快遞員曾去過古娟的單位送餐，她再度被通知要隔離14天，所幸這一次沒有再有後續。但到了今年元旦，古娟回到石家莊過節，遇上了這一次河北疫情。

古娟回到北京後，馬上被通知要居家隔離直到1月15日，期間她做了二次核酸檢測後，被通知17日可以解封。古娟昨天受訪時表示：「今天，我終於結束了在一年時間跨度裡的第六次隔離生活。」

她表示，去年第一次的隔離生活確實有點害怕，當時對新冠肺炎缺乏了解。她說，雖然還是要遠距工作，但「居家隔離以後生活規律多了，可以看看書、練練廚藝」。

古娟說，希望以自己的親身經歷告訴大家，面對新冠疫情需要重視而不是恐慌，要配合政府的通知要求，「千萬不要隱瞞病情、隱瞞行程，這樣對自己、對家人、對社會都好」。

看到古娟的遭遇，許多網民同情她，「你可得有多背」、「一年隔離三個月。真正的隔離人生」、「六次隔離居然都沒確診真是幸運啊」、「人還在，什麼都好說」、「買彩票吧」。