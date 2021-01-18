石家莊北漂姑娘1年被隔離6次 網民：買彩票吧
中國去年一度靠大量普篩和長時間隔離與封城，成功壓制新冠疫情，然而去年底爆發的河北石家莊新一波疫情，讓隔離與封城又重回民眾的生活。目前在北京工作的石家莊人古娟（化名）受訪時表示，他過去一年裡已經被隔離了六次。
中國新聞網報導，古娟去年1月22日約了好友去雲南旅行，結果途中武漢爆發新冠疫情，她們同月26日回到石家莊後就被通知居家隔離。結果14天後，他們參加的雲南旅行團有人確診，古娟被列為密切接觸者，2月9日又被帶到石家莊市正定縣三里屯醫院進行定點隔離。
到了2月23日，古娟終於結束隔離，回到北京工作，但仍要先在住所居家隔離14天。不料，隔離了五天後，她的室友也回到住處，導致她的隔離作廢，重新計算14天隔離期，直到3月14日後，她才獲得自由。
但好景不常，到了6月，北京新發地批發市場也爆發疫情，其中一位確診的快遞員曾去過古娟的單位送餐，她再度被通知要隔離14天，所幸這一次沒有再有後續。但到了今年元旦，古娟回到石家莊過節，遇上了這一次河北疫情。
古娟回到北京後，馬上被通知要居家隔離直到1月15日，期間她做了二次核酸檢測後，被通知17日可以解封。古娟昨天受訪時表示：「今天，我終於結束了在一年時間跨度裡的第六次隔離生活。」
她表示，去年第一次的隔離生活確實有點害怕，當時對新冠肺炎缺乏了解。她說，雖然還是要遠距工作，但「居家隔離以後生活規律多了，可以看看書、練練廚藝」。
古娟說，希望以自己的親身經歷告訴大家，面對新冠疫情需要重視而不是恐慌，要配合政府的通知要求，「千萬不要隱瞞病情、隱瞞行程，這樣對自己、對家人、對社會都好」。
看到古娟的遭遇，許多網民同情她，「你可得有多背」、「一年隔離三個月。真正的隔離人生」、「六次隔離居然都沒確診真是幸運啊」、「人還在，什麼都好說」、「買彩票吧」。
上一則
創業賠掉5億 王思聰回萬達？網：不努力只能繼承家產了
下一則
FB留言