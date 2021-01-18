神速！河北版「火神山」 98小時首批交付

石家莊的集中隔離點建設，讓世界再次見證「中國速度」。（取材自微博）

身處疫情 風暴中心的石家莊，為防疫興建河北版「火神山」，該集中隔離點經過98小時連夜奮戰，首批1008套集裝箱房屋17日成功交付，現場已開展全面交叉作業，衛浴進場安裝後便可隨時投入使用。在500多畝荒郊野地上，央企「基建狂魔」再次出手，刷新「中國 速度」。

人民日報引述國務院國資委新聞中心消息指出，從土坡推平、地面硬化、板房到位、開始吊卸，到電源、5G 信號、配套設施同步搭建，截至17日16時，由中國鐵建、中國建築負責施工的第五、第七隔離分區的1008間集裝箱房屋成功實現交付，標誌著隔離點建設取得階段性勝利。

作為主要承建單位，中鐵14局集團、中鐵12局集團的「支援部隊」源源不斷湧上前線，與前期隊伍實現接力換手、交棒繼續，以最佳狀態、最強戰力、最快速度投入興建。13日開始，中國中鐵所屬多家單位1200多名工人陸續從各地在建項目趕赴黃莊隔離場所，承擔2、3、4號地區1500餘套集成房的施工任務，截至17日，部分隔離房已具備使用條件。

報導指出，集中隔離點並設置了5G基站，僅用36個小時就成功開通，中國移動並架設現場首台360°高清攝像頭，通過高清視頻慢直播向社會展示現場建設進展。

安裝部署完成的5G基站。（取材自國務院國資委新聞中心）

據不完全統計，自1月13日首批隊伍進場至16日24時，中國鐵建已先後投入施工人員超過2000人，各類機械設備超過500台（套）。

來源：澎湃新聞@YouTube

對於石家莊集中隔離點的「中國速度」，中國網民紛紛為建設者點讚：「感受強大的令人震撼」、「都是英雄，致敬！」；網民並稱，「工程背後是中國強大的工程總包能力，完整的工程機械製造能力和堅定的執行能力，有完整的工業體系才能做不到這一切」，「中國這次疫情不像美國歐洲那麼大規模，國家就動員這麼大的力量應對，哪個國家能做到這樣？」