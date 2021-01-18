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謊報？河北邢台「全陰」樣本 查出3人陽性

記者賴錦宏／綜合報導
河北省邢台市圖書館廣場，市民參加免費核酸檢測。（取材自微博）
河北省邢台市圖書館廣場，市民參加免費核酸檢測。（取材自微博）

河北新冠肺炎疫情持續，有第三方檢測機構涉嫌謊報全員陰性。據新華社報導，邢台市昨天舉行疫情防控新聞發布會指出，承擔隆堯縣第二輪核酸檢測任務的濟南華曦醫學檢驗有限公司涉嫌謊報檢測結果，當局事後在陰性樣本中查出三人陽性，確定為兩宗確診病例和一宗無症狀感染者。

通報指出，12日至13日，隆堯縣進行第二輪全員核算檢測，因檢測能力有限，委託第三方機構濟南華曦醫學檢驗有限公司檢測31萬4987人。14日凌晨0時20分，濟南華曦醫學檢驗公司業務代表翟某向隆堯縣衛健部門反饋，結果全部為陰性。按照第三方提供的檢測結果，隆堯縣上報第二輪全員核酸檢測結果全部為陰性。

16日9時49分，翟某又向隆堯縣衛健部門表示，送檢核酸樣本中有一管1:10的混檢樣本呈陽性。翟某解釋稱，14日0時20分向隆堯縣反饋檢測結果時，尚有少量樣本未完成檢測。經查證，未檢測的樣本於15日下午3時檢測完畢，結果發現一管樣本呈陽性。

來源：[email protected]

事發後，隆堯縣啟動應急預案，對該採樣管涉及的10名人員全部重新採集樣本，進行單人單管核酸雙檢、血清抗體和胸部電腦斷層掃瞄（CT）檢查，並立即對涉及的菸草公司家屬院進行封閉管理。該家屬院共有19戶58人。同時，當地警方對此案立案調查。

據早前媒體報導，濟南華曦醫學檢驗有限公司去年4月曾因違規問題被衛健委處罰。

截至17日14時，在這十名人員中，共發現三名新型冠狀病毒感染者，其中兩人屬普通型，一人屬無症狀感染者。從18日開始，隆堯縣將進行第三輪全員核酸檢測。

目前，當地警方已對翟某採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。邢台市已緊急安排對全市其他各縣區第三方檢測機構和檢測情況進行核查，其他縣市區均沒有發現問題。

檢測 疫情 新冠肺炎

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