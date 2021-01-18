1傳143！吉林傳銷講師成「毒王」 染3省9市

吉林通化東昌區老站街道鐵北的社區居民排隊等做核酸檢測。（取材自北京日報）

一個傳銷老師，多趟列車，使得新型冠狀病毒在短短7天，波及黑龍江、吉林、山東全國3省9市。這名原為無症狀感染者的林姓傳銷老師，因跨省到屬於密閉空間的養生館授課，將病毒傳染給眾多的中老年聽講者，成了「超級傳播者」，也使得疫情 愈趨嚴峻，官方已介入調查。

健康時報報導，根據黑龍江省通報數據，短短7天新增216例新冠感染者，最初來自5日K350次11車13座的乘客被確診為無症狀感染者，林男被上述一對無症狀感染者夫婦傳染後在哈爾濱西站下車，先後到吉林省公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生館和通化市的源升品質生活坊兩處，進行大規模「培訓授課」，造成至少102名聽講者及親友等直接和間接的感染。

根據通報，林男從事個體營銷職業，近期多次往返於黑吉兩省，活動範圍較廣，接觸人員多，6日至11日曾在公主嶺市、通化市開展4次針對中老年人的營銷活動。13、14日源升品質生活坊4名員工、負責人和范家屯鎮艾尚瀚邦養生館工作人員先後確定為無症狀感染者。15日、16日，27例新增無症狀感染者均與參加培訓活動有關。目前，這一傳播鏈仍在繼續。

央視報導，「超級傳播」發生原因主要是被感染人員同在密閉空間，長時間暴露於高濃度氣溶膠環境中，引發群體性感染，感染者以中老年人居多。據了解，林男在源升品質生活坊培訓時，不足100平方米的房間同時容納30至40人，且僅有少部分人佩戴口罩。

吉林省疾病預防控制中心應急辦公室主任趙慶龍表示，因第一時間已開展大範圍的人員排查工作，所以發現的病例都處於感染早期，無症狀感染者比較多。隨著病情的進展，可能會有更多的病例轉為確診病例。

報導指出，林男前往培訓的兩家養生館，通化市源升品質生活坊企業經營範圍為保健食品零售、預包裝食品等，公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生館銷售保健食品零售以及土特產、理療儀器。吉林省市場監管廳副廳長劉順昌表示，兩地官方正調查兩館是否存在違法違規的經營行為。

有中國 網民爆料稱，林男講課時疑以贈送雞蛋 做行銷，吸引中老年人聽講，結果是「去時送雞蛋，走了送新冠」。但此說未獲官方證實。也有網民稱，若把無症狀感染者也納入，林男傳染人數可達143人。