疫下「省級兩會」河南率先登場 會期砍成3天半

河南省政協12屆四次會議17日開幕，今年會期壓縮至3天半。(取材自人民網)

中國最近籠罩在疫情 升溫陰霾下，但今年「省級兩會 」仍從17日起拉開序幕，河南省政協12屆四次會議率先登場。今年是「十四五」規畫開局之年，各地在進一步做好疫情防控的同時，如何確定新一年的經濟社會發展目標、繪製未來五年經濟社會發展藍圖以及2035年遠景目標備受關注。

基於疫情防控需要，也有部分地區調整會議舉行時間，並壓縮會期，嚴控會議規模。此外住港澳地區政協委員、人大代表不出席會議，通過遠程協商履職。

今年大多數省分將省級兩會的時間定在1月中下旬，山西、西藏將於1月20日舉行；重慶、廣西1月21日；北京 1月23日；上海、福建1月24日；天津、湖南、貴州1月25日；陝西、江西、江蘇、雲南1月26日。其他諸如湖北、浙江、寧夏、安徽等省則是1月下旬。

受疫情影響，今年省級地方兩會出現延後會議時間、縮短會期，或是嚴控會議規模等情況。例如，疫情嚴重的河北省、遼寧省已宣布推遲原定月底舉行的省級地方兩會，具體開會時間另行決定。

會議時間方面，北京已宣布將壓減會期，正式會期擬壓減為4天半。17日率先進入「兩會時間」的河南，往年該省政協會議會期一般是5到6天，今年壓縮至3天半。此外，住在港澳地區的河南省政協委員不出席會議，改採遠距線上參與。

甘肅省人大方面也明確表示，要做好各類參會人員的核酸檢測工作，嚴控會議規模、壓縮工作人員數量、提前準備防疫物資、環境消毒等工作，確保會議期間疫情防控工作全覆蓋、無遺漏、零風險。

今年是「十四五」規畫的開局之年，去年底各地方已陸續審議通過該省的「十四五」規畫，今年省級地方兩會將在關鍵領域提出何種具體措施，推出地方版的經濟發展藍圖，受外界關注。