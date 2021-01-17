我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2375萬 洛杉磯郡破百萬

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

被瑞典排除參與5G 華為上訴遭駁回

中國新聞組／北京17日電
華為在瑞典上訴案被駁回。(Getty Images)
華為在瑞典上訴案被駁回。(Getty Images)

針對瑞典排除華為參與當地5G建設一案，瑞典法院周五駁回華為上訴，從而為定於下周的5G頻譜拍賣按計畫進行鋪平了道路。目前，華為仍在等待去年11月瑞典電信監管機構做出的禁令提起的另外兩宗上訴的裁決。

美國之音報導，本月早些時候，華為對瑞典行政上訴法院的一項裁決提出上訴，該裁決允許瑞典電信監管機構郵政和電信管理局（PTS）在不取消此前對華為的禁令的情況下恢復5G頻譜拍賣。

瑞典最高行政法院14日聲明指出，行政上訴法院對一起涉及電子通信法的案件的裁決是終審，因此上訴應被駁回。

華為說，它仍在等待去年11月就郵政和電信管理局做出的禁令提起的另外兩宗上訴的裁決。這家中國公司表示，在瑞典電信監管機構的條件有待法律審查的情況下舉行5G拍賣將產生嚴重後果。

華為發言人週五回應法庭聲明，「華為希望（最高）法院能在法律問題上採取更廣泛的處理方式，並根據我們在上訴中提出的其它理由考慮我們的上訴」。

自由亞洲電台報導，瑞典政府去年十月表示，考慮到安全風險，他們將禁止華為和中興通訊參與到該國的5G建設中，並要求參與5G拍賣的公司在2025年之前將這兩家公司的設備從現有基礎設施和核心功能中移除。

華為 瑞典 5G

上一則

拜登將上任 港媒：中美關係改善跡象 已紛紛顯現

下一則

前年逃台 港通緝2縱火燒人者

延伸閱讀

川普對中「最後一擊」小米進黑名單 分析：與華為不同

川普對中「最後一擊」小米進黑名單 分析：與華為不同
拒建平價屋 加州47城市上訴被駁…不排除聯合控告州府

拒建平價屋 加州47城市上訴被駁…不排除聯合控告州府
中任命國際貿易談判代表 他被讚中國最精明商務官員

中任命國際貿易談判代表 他被讚中國最精明商務官員
華為：鴻蒙系統裝機量 今年將衝4億台

華為：鴻蒙系統裝機量 今年將衝4億台

熱門新聞

14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開