被瑞典排除參與5G 華為上訴遭駁回

華為在瑞典上訴案被駁回。(Getty Images)

針對瑞典 排除華為 參與當地5G 建設一案，瑞典法院周五駁回華為上訴，從而為定於下周的5G頻譜拍賣按計畫進行鋪平了道路。目前，華為仍在等待去年11月瑞典電信監管機構做出的禁令提起的另外兩宗上訴的裁決。

美國之音報導，本月早些時候，華為對瑞典行政上訴法院的一項裁決提出上訴，該裁決允許瑞典電信監管機構郵政和電信管理局（PTS）在不取消此前對華為的禁令的情況下恢復5G頻譜拍賣。

瑞典最高行政法院14日聲明指出，行政上訴法院對一起涉及電子通信法的案件的裁決是終審，因此上訴應被駁回。

華為說，它仍在等待去年11月就郵政和電信管理局做出的禁令提起的另外兩宗上訴的裁決。這家中國公司表示，在瑞典電信監管機構的條件有待法律審查的情況下舉行5G拍賣將產生嚴重後果。

華為發言人週五回應法庭聲明，「華為希望（最高）法院能在法律問題上採取更廣泛的處理方式，並根據我們在上訴中提出的其它理由考慮我們的上訴」。

自由亞洲電台報導，瑞典政府去年十月表示，考慮到安全風險，他們將禁止華為和中興通訊參與到該國的5G建設中，並要求參與5G拍賣的公司在2025年之前將這兩家公司的設備從現有基礎設施和核心功能中移除。