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月花17萬元雇保安 華為孟晚舟被爆包場奢華購物

中國新聞組／北京17日電
孟晚舟被爆雖腳上戴著電子腳鐐但可自由活動，還被指包場購物。(Getty Images)
孟晚舟被爆雖腳上戴著電子腳鐐但可自由活動，還被指包場購物。(Getty Images)

因欺詐指控被美國通緝的華為高管孟晚舟，已被扣留在加拿大兩年多。本周為期兩天的保釋聽證會上出現的新細節，曝出孟晚舟的生活比已知的要舒適得多，她在家裡定期接受私人繪畫課程和按摩，還去聽了中國歌手的演唱會。對比兩名被中國拘留的加拿大人在監獄的慘狀，孟晚舟豪宅內的生活引發加國民眾憤怒。

科技生活快訊報導，本周聆訊主要由孟晚舟的律師盤問負責孟安全的獅門保安公司總裁梅納德（Douglas Maynard）。孟晚舟的律師指獅門公司反對放寬保釋條件涉及利益衝突，因為一旦撤掉3名保安員的監控，該保安公司將失去每月17萬元(約13萬美元)的收入。

據法庭資料顯示，孟晚舟每年花在僱傭保安團隊的費用高達200萬元，保安公司明顯不想放棄這筆大生意，所以反對放寬保釋條件。

紐約時報報導，本次聽證會上出現更多新細節，顯示交納了800萬美元的保釋金後，住在豪宅內、等待引渡聽證的結果的孟晚舟生活過得比大眾所知的舒適。

孟晚舟目前居住在溫哥華的高端居住區肖內西(Shaughnessy)一處價值約1400萬加元（約合1100萬美元）的豪宅中。她被允許在溫哥華相對自由地活動。在大流行之前，她還去聽了一位中國歌手的音樂會。

孟晚舟在家裡定期接受私人繪畫課程和按摩。儘管左腳踝戴著GPS追蹤器，她在專門為自己和隨行人員開放的商店裡大肆購物。她在一家餐廳裡過聖誕節，這家餐廳只為她、她的丈夫、兩個孩子和另外10位客人開放。

本周，她的法律團隊又提出了一項要求，允許她在沒有保安人員的情況下離家。預計法官將在月底作出裁決。

報導指出，加拿大批評人士將她奢華的生活條件與兩個加拿大人史佩弗(Michael Spavor)和康明凱(Michael Kovrig)的生活條件做對比，他們在孟晚舟被捕後不久被拘留並被指控從事間諜活動。兩年來，他們一直與世隔絕，關押在中國的監獄，無法見到家人。

但是加拿大司法部的檢察官認為，允許她在沒有保安人員的情況下自由行動，這帶來的逃脫風險太大。保安公司總裁梅納德說，她的腳踝追蹤器壞了「很多次」。

孟晚舟 加拿大 中國

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