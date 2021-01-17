我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2375萬 洛杉磯郡破百萬

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

華為小公主姚安娜一出道就有人挺 獲車界「任正非」助攻

中國新聞組／北京17日電
姚安娜為中國長城汽車品牌拍宣傳照片。(取材自微博)
姚安娜為中國長城汽車品牌拍宣傳照片。(取材自微博)

華為創始人任正非的二女兒姚安娜在23歲生日當天宣告自己出道，讓娛樂圈開年就傳來重磅消息。姚安娜的「華為公主」、「出生即C位」話題也成為網民談資。長城汽車16日發布由她站台的旗下品牌新車的宣傳片，為「破格公主」的出道助攻、拉抬「新人」聲勢。

法廣網報導，照片中，姚身穿黑色連身裙、手持一杯摩卡咖啡，身段優雅又帶著些女強人氣勢的站在長城汽車旗下WEY品牌新車「摩卡」前。

長城汽車內部人士指，這是姚的第一次商業合作，雙方早在去年11月便洽談，相當於是品牌和明星的一次同框，而非按照品牌代言的性質合作。而長城汽車董事長魏建軍，因鐵腕管理，而被譽為汽車界的任正非。

姚安娜於1998年出生於雲南昆明，原名姚思為，她是任正非和第二任妻子姚凌所生，與同父異母的姊姊孟晚舟一樣從母姓。

網傳姚安娜已經入籍香港，也有人稱她是美籍。姚安娜受訪時則稱自己是「土生土長中國人」，只是在讀大學的三年半在美國。

姚安娜在微博分享自己的出道影片，內容是她的成長歷程，以及她入行的原因、與家人的關係及網絡的抨擊等。她表示，網上人們會給她很多標籤，芭蕾舞者、哈佛畢業、名媛、富二代，「我不想為這些定義所束縛住，我要去嘗試一些我沒有做過的事情，去做一些打破常規的事情」。

姚安娜承認，自己做藝人可以算是人生中一個比較重大的的決定。她說，自己出生在一個幸福的家庭，非常感恩，因為自己每次作出人生一些重要決定的時候，父母都給予支持。姚又指，從來沒有把自己當作所謂的公主來看待，覺得自己與大部份同齡的人一樣，要努力付出。

報導指出，姚安娜姊姊孟晚舟為華為副董事長兼財務總監，因美國申請引渡的官司，被迫留在加拿大，被民眾視為國家英雄。姚安娜說自己經常在網上看到自己的負面評論，初時會很難過，「覺得不公平，為什麼大家要這樣罵我，為什麼大家喜歡姊姊不喜歡我」。不過她後來想通，世界上總會有不喜歡自己的人，不能逐一改變他們的想法，只能做好自己。

汽車 任正非 華為

上一則

與復旦簽約 匈牙利擬設歐盟首座中國大學分校

下一則

黑龍江業務員超級傳播者 到處跑1人傳給吉林98人

延伸閱讀

出生即C位？出道遭質疑 姚安娜：為何大家只喜歡姊姊孟晚舟

出生即C位？出道遭質疑 姚安娜：為何大家只喜歡姊姊孟晚舟
孟晚舟軟禁期間 曝曾收死亡威脅信

孟晚舟軟禁期間 曝曾收死亡威脅信
華為小公主姚安娜闖娛圈 質問網友為何只喜歡孟晚舟

華為小公主姚安娜闖娛圈 質問網友為何只喜歡孟晚舟
加國准孟晚舟家人團聚 中國允康明凱史佩弗通話

加國准孟晚舟家人團聚 中國允康明凱史佩弗通話

熱門新聞

14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11
小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開