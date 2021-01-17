「兔加鴨嘴就當作品」 廣美教授鴨兔爆抄襲米菲兔

馮峰否認「鴨兔」涉侵權。（視頻截圖）

廣州美術學院教授馮峰近期展出的《鴨兔元旦》中的卡通人物形象，被指抄襲「米菲兔」（Miffy），馮峰駁斥涉抄襲，並表示，所有的公共符號尤其是商業的公共符號，都是藝術家創作的「詞語」。

紅星新聞報導，有網民曬出《鴨兔元旦》與米菲兔的對比圖，兩個卡通人物形象均由單一的線條和顏色填充構成，鴨兔的形象像是把米菲兔的嘴換成了鴨子的嘴。此外，一些場景化的站位、擺設也相似，比如鴨兔坐在沙發上織毛衣的動作與米菲兔如出一轍，只是調整了色彩；再比如馮峰作品的《一家三口》裡，三個盤子的位置、豆子的個數和位置也都和米菲兔相同。

憤怒的網民表示，「給米菲兔加鴨嘴巴就當做自己的作品了？」「這到底是藝術解構還是抄襲呢？」

報導指出，不少網民向米菲官博反映此事，米菲官博發聲表示，近期收到了許多網民對於某展覽的詢問，並感謝大家的支持和關心：「Miffy米菲的每個造型都是由迪克·布魯納先生一筆筆手繪完成，作者對顏色和線條的講究到了極為苛刻的地步。miffy米菲自誕生之初就一直保持其簡單快樂的形像從未改變，米菲的世界單純可愛，這也是作者在創造米菲時的初衷。」

「這中間沒有誤會，我也不認同這是抄襲。」報導說，馮峰表示，「我研究鴨兔的時間很長，藝術創作本身是一種社會研究，所有的社會符號都在你的研究範圍當中，所有的公共符號也都可能在公共話語中使用。」在馮峰看來，能夠構成記憶的米菲也是公共符號之一。至於會不會涉及侵權，他表示「如果侵權會有法律來制裁，大家不用擔心」。

據了解，馮峰1991年畢業於廣州美術學院，現任廣州美術學院教授、跨媒體藝術學院院長。對於此次作品的創作，馮峰之前受訪時曾表示，鴨兔在心理學和哲學領域是很早就有的一個典型圖例，對此他持續研究了30多年。

此外，他闡述鴨兔主題的創作分為四個階段。第一階段，受鴨兔圖形影響開始創作；第二階段，2010年該形象進入了新物種階段，這個形像有了具體的鴨子嘴巴和兔子耳朵；第三個階段在2013年左右，此時的鴨兔已經有了一個卡通形象。而此次的展覽為第四階段，鴨兔的形像有了擬人化的角色，有家庭，有爸爸、媽媽、奶奶，以及23個同班同學。