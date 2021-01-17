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地方頻用「戰時狀態」抗疫 官媒批製造恐慌

記者李仲維／綜合報導
疫情拉警報，中國多地發布「戰時狀態」抗疫，被官媒發文批評。（新華社資料照片）
疫情拉警報，中國多地發布「戰時狀態」抗疫，被官媒發文批評。（新華社資料照片）

「全時空轉入戰時狀態」、「一律進入戰時狀態」、「立即進入戰時狀態」……連日來，「戰時狀態」成為各地抗疫防控高頻詞。新華每日電訊微信公眾號16日發文指出，濫用戰時狀態的表述，可能製造不必要的恐慌，也容易麻痹民眾心理，不利於抗疫大局

新華每日電訊是新華社旗下的媒體。文章稱，科學防控、精準防控，既不能重炮打蚊子，也不能掃把趕惡狼。濫用戰時狀態表述，可能製造不必要的恐慌，也容易麻痹民眾心理，淡化人們的備戰意識。

文章直指，一些地方領導幹部缺少應對疫情的能力與辦法，隨意用戰時狀態嚇唬群眾，更是一種「懶政」。

文章表示，隨著一些省份出現散發疫情或局部聚集性疫情，不少地方政府宣布進入戰時狀態。一些沒有新增確診病例、距離疫情發生地較遠的城市，甚至本省都沒疫情，也開始效仿。地方疫情防控中濫用戰時狀態表述，不僅會讓群眾困惑，增加不必要的恐慌，影響正常生產生活，也不利於防疫大局。

文章稱，戰時狀態是借用軍事表述，只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態。在疫情防控上，去年武漢保衛戰、湖北保衛戰，可用戰時狀態表述，以動員全社會眾志成城抗擊重大疫情。

「國防法」中指出，非經法定程序不能宣布進入戰時狀態，而履行相關程序前，顯然也需要全面評估，準確判斷。 

文章強調，各地不能隨意宣布進入戰時狀態。而且濫用戰時狀態隱患也不少。一是濫用戰時狀態表述，可能傳遞錯誤的信號，在群眾中製造不必要的恐慌，甚至催生謠言、搶購等失序行為。

文章表示，近日有的地方宣布進入戰時狀態，火車站、機場防疫卻漏洞百出；有的地方已有群眾議論，覺得戰時狀態跟平時似乎沒有什麼區別……。因此面對冬季新的疫情防控形勢，切勿濫用戰時狀態，要按既有制度安排，嚴格依據疫情實情發布防疫等級，落實落細防疫措施，少一些簡單粗暴，多一些及時、準確的資訊發布。

央視新聞指出，近日一些地方已經不再提戰時狀態了，而用「應急狀態」來替代。這是及時糾偏、因應時勢迅速作出調整，措施更有針對性也更能見效。

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