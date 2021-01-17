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黑龍江業務員超級傳播者 到處跑1人傳給吉林98人

中國新聞組／北京17日電
北京嚴格落實「14+7」措施，人員嚴重進出。 (中新社)
北京嚴格落實「14+7」措施，人員嚴重進出。 (中新社)

中國新冠病毒本土疫情持續延燒，吉林省甚至出現1傳98的超級傳播者。為遏制疫情擴散，河北邢台南宫市昨祭出「最嚴厲的封控措施」，所有居民必須居家隔離，嚴禁出戶。河北省則發布通告稱，違反防疫規定操辦婚喪嫁娶等活動致病毒傳播者，將被追究刑事責任。

中國本土病例繼連四日破百之後，昨天未再破百，但仍有96例，其中河北省就占了72例。目前，河北省與黑龍江省仍是疫情最嚴重的兩省，並波及多個省市。國家衛健委主任馬曉偉說，這些疫情均為境外移入，來自境外入境者及進口冷凍品，進而形成多條傳播鏈。暴露出公共場所防控有所鬆懈。

河北為遏制疫情擴散，邢台南宫市要求「全市所有人員一律不許流動，所有居民居家隔離，活動範圍僅限於自己家中，嚴禁出戶；各單位所有有工作任務的人員一律在單位吃住，嚴禁返家」。如違反且不聽勸阻，採行政拘留，情節嚴重將追究刑責。

河北省河北省高級人民法院等三部門昨天也發布通告，列出將從嚴查處的九大項妨害疫情防控違法犯罪行為。其中包括來自境外及國內疫情中高風險地區人員瞞報謊報病情、確診患者拒不接受檢疫等。通告並明列不得違反疫情防控規定舉辦文藝演出、聯歡會等聚集活動及婚喪嫁娶，違反且引起新冠病毒傳播者將依法追究刑事責任。

另疫情爆發以來，中國多次在不同外在環境樣本中測出核酸陽性。繼海鮮、肉類、雪糕等之後，北京一家食品公司的男廁昨天也驗出新冠病毒陽性，該公司生產的麵包部分銷往江蘇。儘管還未流入市面，也令民眾感嘆，「雪糕與麵包都不安全」。

此外，吉林當地出現了超級傳播者，該名患者來自黑龍江哈爾濱市，是業務人員，5日搭火車時與另兩名無症狀感染者同車廂，12日確認為無症狀感染者，但期間他頻繁來往黑龍江和吉林兩地，導致吉林省三市至少98人感染。吉林扶餘市以防控領導不力為由，查處了包括扶餘市常務副市長蔡啟昌在內的九名官員，處分從通報批評到免職不等。

因應疫情擴大至多省，北京市委宣傳部副部長徐和建表示，北京持續加強入境進京人員管控，在嚴格落實「14+7」醫學觀察措施基礎上，再增加7天健康監測。北京昨天也傳出第七次核酸檢測才驗出陽性的感染者，這名51歲女性是11日確診病例的祖母，從12日起即出現發熱症狀，直到15日才驗出陽性。

河北省石家莊市小果莊村正在進行消毒。（中新社）
河北省石家莊市小果莊村正在進行消毒。（中新社）

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