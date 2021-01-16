39歲男摔傷 父母癌逝、自己單身…住進養老院

年僅39歲的古先生成為重慶一家養老院近兩個月來，最年輕的住戶。（取材自錢江晚報）

重慶一家養老院 近兩個月來入住一位最年輕住戶——年僅39歲的古先生。古先生之所以過上早上6起床、晚上9時睡覺，每天陪爺奶曬太陽追劇的生活，背後有著父母雙亡、單身無人照料的窘境。

錢江晚報報導，古先生原本是網絡技術員，2019年在家不慎摔倒，引發膝關節滑膜炎展開長達一年的治療。然而古先生的父母早年患癌離世，自己又是單身，只得請護工照料自己。

古先生每天曬太陽、鍛鍊身體，整個人「胖了一圈」。（取材自錢江晚報）

2020年下半年進入治療後期，在姨媽的建議下，古先生住進養老院調養至康復。雖然一開始心裡十分抗拒，「養老生活不是婆婆爺爺們才去的嗎？」但入住後，古先生過起「朝六晚九」的生活，每天曬太陽、鍛鍊身體，整個人「胖了一圈」，甚至相處中，打開心房，變得開朗。

古先生看似過得很愜意，卻不能忽視「單身獨居」這個問題。他的個人際遇，其實也是獨居人群的縮影。數據顯示，中國 有2億多單身成年人，其中7700萬人是獨居，20至39歲的獨居年輕人數量接近2000萬，被稱為「空巢青年」。

暫時開啟「養老生活」的古先生。（取材自錢江晚報）

獨居之難，不在能夠獨居之時，而在無法獨居之後，如古先生受傷後的顧慮，「回家吧，家中無人，怕再次摔倒；去親戚家吧，又擔心給人添麻煩。」在單身化和老齡化同時行進的社會裡，獨居人群面對的問題只會越來越多，也越來越複雜。

古先生的經歷也給社會一個提醒：對於年輕的獨居人群，突發疾病是最大的軟肋，相應的公共服務應該跟上