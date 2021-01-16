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中國國藥集團：新冠疫苗對英國變種病毒有效

中國新聞組／北京16日電
圖為中國第一位志願者在河南省焦作市武陟縣疾病預防控制中心，接種由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的新型冠狀病毒滅活疫苗。（新華社）
圖為中國第一位志願者在河南省焦作市武陟縣疾病預防控制中心，接種由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的新型冠狀病毒滅活疫苗。（新華社）

國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明近日受訪指出，從數據看，國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗是廣譜保護的，針對在英國發現的變異株也有保護力。中國迄今已有超過1400萬人接種了新冠疫苗，但3至5歲的孩子因免疫系統仍在發育期，打疫苗時需慎重密切觀察。

國藥集團北京去年12月底公布三期臨床試驗期中分析數據，免疫程序兩針接種後，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗保護效力為79.34%。楊曉明接受新華社專訪時表示，這意味著在接種兩針疫苗的人中，有99.52%的受試者產生了中和抗體，但由於個體差異，保護作用可能不同。而對於中重度症者的保護率都是100%。

來源：[email protected]ube

楊曉明表示，個體差異也會造成每個人打完疫苗後形成保護的時間不同。從三期臨床試驗的階段性分析看，第一針注射10天後可產生抗體。兩針注射後，再過14天，就能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%。目前最早接種疫苗的人已經做了8個多月的觀察，結果顯示依然有效。

至於滅活疫苗對變種病毒是否有效，楊曉明表示，經試驗，國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗對來自全球不同地區的毒株都有很好的交叉中和。而針對在英國發現的變異株的測試，初步結果還不錯，可以保護。

至於國內重點接種人群現況，楊曉明說，不同人群中未發現明顯的安全性和有效性差異。3至17歲青少年都可以打，需要注意的是，3至5歲的孩子因為免疫系統仍在發育期，所以打疫苗時還要慎重密切觀察，很快這部分人群也有望接種。

自去年12月15日開始重點人群接種工作以來，全國接種劑次已經超過1000萬劑次。自由亞洲電台報導，有上海民航系統人員接種國產疫苗出現頭痛頭暈症狀，副作用持續4天。

楊曉明表示，目前監測到的接種不良反應以局部為主，主要是接種部位疼痛，全身反應主要包括頭痛、肌痛和發熱等，遠低於已經上市的普通疫苗的副作用。

楊曉明說，除國內需求外，海外訂單量也很大，國藥集團中國生物已分別在北京和武漢建成了高等級生物安全生產車間，投入規模化生產。待二期新車間模擬驗證通過後，2021年產能可達10億劑以上，三期產能擴建將更大。

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