中國單日新增確診連4天破百 入京須隔離28天

河北石家莊消防救援支隊槁城大隊消防員15日在小果莊村進行消殺作業。（中新社）

中國新冠肺炎確診病例15日新增209例（含無症狀感染者），連續四天破百（14日增210例、13日增216例、12日153例），疫情 防控形勢嚴峻。其中北京 15日宣布入境北京人員在14加7醫學觀察基礎上，再加7天健康檢測 ，同時呼籲全體市民在北京過年，非必要不出北京；石家莊同日也宣布，全市繼續居家防疫到19日。

本報系聯合報報導，北京原本已下達通知中共黨政官員留在北京過年，昨進一步呼籲全市人員留在北京過年；同時，對從境外入京人員實施最嚴格的21天醫學觀察（隔離）後再加7天自主健康檢測。

北京接種疫苗民眾已逾百萬人次，圖為民眾接種疫苗後，留在觀察室觀察。（路透）

中國目前有6省分新增本土新冠感染者（確診與無症狀感染者），分布在黑龍江、河北、廣西、陝西、吉林、廣東。其中，河北15日新增102例本地病例，自2日以來累計已達556例，多在石家莊市；黑龍江省15日新增53例，自10日綏化市望奎縣首例報告以來，累計已達113例。

石家莊市政府14日疫情發布會上，相關負責人介紹，截至1月14日下午8時，石家莊市第二輪核酸檢測全部完成，已核酸檢測1025萬3103人，累計發現陽性病例247例，其中藁城區217例。藁城區目前已有超過2萬人已轉移他處實行「異地隔離」，14日進行全區第四輪核酸檢測。

據河北日報報導，隔離點項目已於13日開工，選址在正定縣與藁城區交界處，總建築面積6.9萬平方米，將建成3000間集成房。截至15日12時，石家莊市共設置隔離點434個，隔離房間2萬7831間，隔離2萬7014人。

石家莊市人民醫院名譽副院長王生池在發布會上表示，武漢抗疫時的「重症八仙」已有五位醫師來到石家莊，到各個醫院指導工作。

「中國慈善家」報導，截止14日，石家莊疫情至少已關聯了九個省市，包括新疆、陝西、湖北、山西、北京、貴州、浙江、山東、江蘇省市等。

流行病學專家、復旦大學公共衛生學院前院長姜慶武表示，中國秋冬這波疫情在春節前就能得到有效控制。「不管是石家莊，還是黑龍江綏化市望奎縣，都是點上的暴發。由於在交通等方面及時採取措施，並沒有讓它再次流行，相信經過一、兩代染後就能壓下來」。

在北京市與河北省交界的公路設卡點上，每天都有欲進京者與防疫人員爭吵的現象，但北京防疫人員嚴格執行，除了綠碼，還要核酸陰性證明才能進京。