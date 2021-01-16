滿滿的感動！蘇州班主任用45個化學方程式手寫期末評語

薛磊用45個化學方程式為全班45名初三學子手寫特製的期末評語。(取材自紫牛新聞)

又到一年期末評語季，江蘇蘇州一位中學班主任結合學科特色，用45個不同的化學方程式為全班45名初三學子私人訂製不一樣的期末評語，創意令人叫絕，用心讓人感動。

紫牛新聞報導，薛磊是蘇州市立達中學初三（19）班班主任。翻開學生的成績冊，每人的期末操行評語裡都有薛磊手寫的評語。每個評語都以化學方程式開頭。細細閱讀後面的解釋，不僅有薛磊對學生這一學期的表現評價，還有對孩子個性、特點的了解，更包含薛磊對學生的鼓勵和期盼。

例如，「鈉和水反應：活潑的鈉放置在水面上，會隨著產生的氣流到處游動，還時不時發出爆鳴聲。正如你這學期在化學課上的表現，思維活躍，發言積極，使你在各個方面都有了閃光點。喧嘩之後終將回歸平淡，但老師還期望你能保持這番熱情。」

「水電解：通電之後，連最普通的水都能轉化為一種清潔的高能燃料。在今年的班會課上，老師看到了你在策劃與主持的潛力，看到了一個不一樣的你。期待你在新的成長點有所突破，找到一個更好的自己。」

薛磊表示，要為全班45個孩子每個人量身打造最貼切的化學方程式，著實花了很多腦力心思。

「剛開始寫評語很新鮮，速度也比較快，幾分鐘就能寫一個，然而越到後面越難寫。」薛磊說，有些孩子性格有些相似，就要找一些相似的方程式，有些性格差異比較大，就要找其他的特徵來寫。寫到一半的時候，他甚至有「江郎才盡」的感覺，「上周五之前先把女生的寫完了，男生們聽到我說『寫不下去了』不樂意了，他們非常期待這個專屬於自己的方程式，我只能繼續冥思苦想。」

學生王君月表示，「一般老師的評語就是指出你的優點、缺點，但薛磊的化學方程式非常特別，看到了特別驚喜。他想通過這個方程式告訴我，不管外界環境怎樣，只要我夠努力，就能取得滿意的成績。」

薛磊透露，「希望通過別出心裁的學習方式，改變學生對化學枯燥乏味的看法，化學不僅僅是用來刷題的，還可以表達情感、價值觀，這樣也提高學生們對化學的興趣。」

這份驚喜花了薛磊不少心思，不過在他看來，一切都很值得。「14年班主任工作中，這個班是唯一一屆完整3年的班主任，和孩子們三年朝夕相處，所以特別有感觸，特別有感情。」薛磊表示，希望這些評語為孩子們三年的陪伴留下有意思、有意義的印記，給畢業班的孩子一份紀念。

面對這些特別的期末評語和這位才華橫溢的班主任，初三（19）班的家長們驚喜又激動，紛紛被薛磊這份用心感動，「比我們還了解自己孩子！」