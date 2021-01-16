我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

滿滿的感動！蘇州班主任用45個化學方程式手寫期末評語

中國新聞組／北京16日電
薛磊用45個化學方程式為全班45名初三學子手寫特製的期末評語。(取材自紫牛新聞)
薛磊用45個化學方程式為全班45名初三學子手寫特製的期末評語。(取材自紫牛新聞)

又到一年期末評語季，江蘇蘇州一位中學班主任結合學科特色，用45個不同的化學方程式為全班45名初三學子私人訂製不一樣的期末評語，創意令人叫絕，用心讓人感動。

紫牛新聞報導，薛磊是蘇州市立達中學初三（19）班班主任。翻開學生的成績冊，每人的期末操行評語裡都有薛磊手寫的評語。每個評語都以化學方程式開頭。細細閱讀後面的解釋，不僅有薛磊對學生這一學期的表現評價，還有對孩子個性、特點的了解，更包含薛磊對學生的鼓勵和期盼。

例如，「鈉和水反應：活潑的鈉放置在水面上，會隨著產生的氣流到處游動，還時不時發出爆鳴聲。正如你這學期在化學課上的表現，思維活躍，發言積極，使你在各個方面都有了閃光點。喧嘩之後終將回歸平淡，但老師還期望你能保持這番熱情。」

「水電解：通電之後，連最普通的水都能轉化為一種清潔的高能燃料。在今年的班會課上，老師看到了你在策劃與主持的潛力，看到了一個不一樣的你。期待你在新的成長點有所突破，找到一個更好的自己。」

薛磊表示，要為全班45個孩子每個人量身打造最貼切的化學方程式，著實花了很多腦力心思。

「剛開始寫評語很新鮮，速度也比較快，幾分鐘就能寫一個，然而越到後面越難寫。」薛磊說，有些孩子性格有些相似，就要找一些相似的方程式，有些性格差異比較大，就要找其他的特徵來寫。寫到一半的時候，他甚至有「江郎才盡」的感覺，「上周五之前先把女生的寫完了，男生們聽到我說『寫不下去了』不樂意了，他們非常期待這個專屬於自己的方程式，我只能繼續冥思苦想。」

學生王君月表示，「一般老師的評語就是指出你的優點、缺點，但薛磊的化學方程式非常特別，看到了特別驚喜。他想通過這個方程式告訴我，不管外界環境怎樣，只要我夠努力，就能取得滿意的成績。」

薛磊透露，「希望通過別出心裁的學習方式，改變學生對化學枯燥乏味的看法，化學不僅僅是用來刷題的，還可以表達情感、價值觀，這樣也提高學生們對化學的興趣。」

這份驚喜花了薛磊不少心思，不過在他看來，一切都很值得。「14年班主任工作中，這個班是唯一一屆完整3年的班主任，和孩子們三年朝夕相處，所以特別有感觸，特別有感情。」薛磊表示，希望這些評語為孩子們三年的陪伴留下有意思、有意義的印記，給畢業班的孩子一份紀念。

面對這些特別的期末評語和這位才華橫溢的班主任，初三（19）班的家長們驚喜又激動，紛紛被薛磊這份用心感動，「比我們還了解自己孩子！」

薛磊用45個化學方程式為全班45名初三學子手寫特製的期末評語。(取材自紫牛新聞)
薛磊用45個化學方程式為全班45名初三學子手寫特製的期末評語。(取材自紫牛新聞)
薛磊的用心感動了家長和學生。(取材自紫牛新聞)
薛磊的用心感動了家長和學生。(取材自紫牛新聞)

上一則

茅台太難買！網友出動「筋膜槍」加快手速搶購

下一則

恨不成材！浙高中生拒高考 母疑在賓館殺子

延伸閱讀

代師批高中數學作業？杭州家長轟：根本心有餘力不足

代師批高中數學作業？杭州家長轟：根本心有餘力不足
青春（七）

青春（七）
蘇州防控升級 入境須隔離28天

蘇州防控升級 入境須隔離28天
蘇州升級跨境隔離 今起採「14+14」模式

蘇州升級跨境隔離 今起採「14+14」模式

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎