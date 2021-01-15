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代師批高中數學作業？杭州家長轟：根本心有餘力不足

中國新聞組／杭州15日電
學生作業究竟要由老師還是家長來改，儘管多地已明確規定，仍不時傳出爭議。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）
學生作業究竟要由老師還是家長來改，儘管多地已明確規定，仍不時傳出爭議。此為示意圖。（取材自澎湃新聞）

10省出台文件叫停家長批改作業之際，杭州一所高中的數學老師日前被投訴要求家長改作業，成為話題。學校解釋，只是請家長督促學生寫作業，並沒有讓家長輔導作業。教育局已與老師溝通，並要學校加強監督管理。投訴的家長說，「對於高中數學，家長根本是心有餘而力不足」。

都市快報報導，雖然杭州教育局規定了老師不能讓家長代為批改作業，但類似事情仍時有所聞。有網友說，「我們小時候全班60人，班主任都能顧得過來，為什麼現在三、四十個人，老師們卻焦慮成什麼都顧不上，連作業都要家長來批改？」「家長批作業，老師怎麼掌握學生的情況？怎麼對症下藥呢？」「我們班主任天天把答案發群裡，也不說話，其實就是想家長批改，真是上有政策下有對策」。

不過也有家長讚成批改作業，「孩子是自己的，學校和家長應該配合起來。如果能減輕老師無關教學的任務，那麼老師也能安心從教」。

家長批改作業多發生在小學低年級，小學高年級批改作業就比較少了，到了初高中基本「絕跡」。

一位小學校長表示，「小學一、二年級老師，可能會讓家長批改簡單的詞語聽寫和計算，其他批改作業是不會有的。但一般了小學五、六年級，家長到能輔導的就越來越少了」。

杭州一位家長說，批改和輔導作業這件事情，他經歷了七年，現在終於要放下了，「老師沒有要求我們批改作業，但我們不放心，有空會批改作業，小學時，看到兒子做得不認真或做錯，難免要拍桌子罵人…這個過程一直堅持到了初一。現在初二數學，幾何加函數，我已經吃不消做了，科學也不會了，所以只能停下來，只能在孩子學習的時候切好果盤，給他加加油」。

另一位中學生家長也說，不存在批改作業或輔導作業的情形。初中學科知識越來越難，家長輔導明顯已經力不從心，指導錯了還要被孩子嫌棄。

教育局

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