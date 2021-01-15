中國白酒英文名改為「Chinese Baijiu」 登上熱搜

中國海關總署同意將「中國白酒」的英文名字定為「Chinese Baijiu」。網民認為這有助於中國白酒進軍國際市場。圖為山西糖酒博覽會上展出的白酒。（中新社資料照片）

據多家媒體報導，中國 海關總署日前在充分聽取意見之後，同意在 2021 年的「中華人 民共和國進出口稅則」中進行修改，將「中國白酒」的英文名字定為「Chinese Baijiu」。值得一提的是，微博 話題「中國白酒英文名改了」14日登上熱搜榜，不少網民直呼「太好了！英語四六級考試不怕了！」

中新經緯客戶端消息，新的稅則從2021年1月1日起正式執行，稅則第22章的稅號為2208.9020，中文列目名稱是白酒，對應的英文是：Chinese Baijiu。

長期以來，中國白酒並無確定的英文名稱， 存在多種翻譯，包括：Chinese spirits（中國白酒）、Chinese distilled spirits（中國蒸餾酒）等。

中國酒業協會於2020年4月25日正式向海關總署提出申請，建議將海關商品名錄中「中國白酒」的英文名字由原來的「Chinese distilled spirits」更改為「Chinese Baijiu（baijiu，即白酒的拼音）」。

海關總署在充分聽取協會的意見之後，同意在2021年的「進出口稅則」中進行修改，新的稅則從2021年1月1日起正式執行，稅則第22章的稅號為2208.9020，中文列目名稱是白酒，對應的英文是：Chinese Baijiu。

對此，網民紛紛點讚「這事挺好，要為我國海關點個讚。」一位網民認為，「作為世界六大蒸餾酒的龍頭，應該有個規範的英文名，為從中國範走向世界範，打個好底子。中國白酒獨特味道及其文化，也應該向國外進發。」