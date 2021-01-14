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哈佛學霸、巴黎舞會名媛…「華為公主」姚安娜 進軍娛樂圈

中國新聞組／北京14日電
華為富二代公主要簽約天浩盛世出道了。（取材自微博）
華為富二代公主要簽約天浩盛世出道了。（取材自微博）

華為總裁任正非的二女兒姚安娜，日前迎來23歲生日，並宣布正式進軍娛樂圈。據了解任正非十分重視女兒的前途，曾親自到經紀公司了解具體的規畫。這位含著金鑰匙出生，有著「哈佛大學學霸」「巴黎成人禮舞會名媛」等讓人羨慕的頭銜外，姚安娜本人的努力與不斷嘗試跨界的挑戰也值得關注。

姚安娜在1月14日發微博稱，「前行之路的第一步就是——成為自己」。她的微博簽名也改成「天浩盛世簽約藝人」。微博中還公開了她出道的紀錄片，紀錄片中，是她從小到大的成長歷程。

她所簽約的娛樂公司「天浩盛世」從1月10日開始，分別以「新生·當行」「打破適從·由我思存」「打破謬論·褪翼無懼」「打破界限·既生不凡 未來新生·蓄勢待發」等主題發佈倒計時剪影海報，為這位新藝人造勢。

公開資料顯示，天浩盛世是中國內地一家唱片、影視及經紀公司，2005年由周浩在北京註冊成立；對於姚安娜的簽約，天浩盛世表示希望盡可能挖掘到她身上的獨特氣質，讓她能適應更新速度越來越快的娛樂領域。

姚安娜與父母。（取材自紅星新聞）　
姚安娜與父母。（取材自紅星新聞）　

紅星新聞報導，姚安娜年出生於雲南昆明，是任正非和第二任妻子姚凌生的孩子，原名姚思為。她八個月大時隨父母到深圳；5歲時，學習鋼琴、書法、音樂和國畫；9歲時，找到自己的熱愛──芭蕾舞，從那以後，芭蕾在她的生命中占據了很重的分量。

姚安娜曾於15歲時在上海接受準職業訓練，20歲時，姚安娜受邀參加每年只邀請20人的巴黎成人禮舞會（Le Bal），並與比利時王子共舞。該舞會被「富比世」評為世界十大頂級奢華晚會之一。

17歲時，姚安娜以ACT滿分的成績，提前被哈佛大學本科錄取，學習計算機科學與統計學。在哈佛學習期間，姚安娜曾在給殘疾人提供智能假肢的Brainco公司實習，參與研發世界首款腦機接口智能假肢。同時她還是哈佛中國論壇（Harvard College China Forum）財政部負責人，該論壇是北美規模最大、歷史最悠久的由學生組織的中國峰會。

對於人生目標，姚安娜曾表示，「我想向世界展示，儘管我出生於一個優渥家庭，但要想達到一個良好的水平同樣需要付出大量努力。我對為了完美而追求完美不感興趣，我的目標是使世界變得更美好」。

來源：YouTube

姚安娜。（取材自紅星新聞）　
姚安娜。（取材自紅星新聞）　

中國 任正非 微博

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